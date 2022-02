Maribel Guardia habla de su testamento al contar que pensó que moriría de covid-19

Maribel Guardia recibió a las cámaras de Despierta América en el camerino del teatro donde actualmente participa en la obra ‘El Tenorio Cómico’ para hablar acerca de su estado de salud después de recuperarse del coronavirus, además de cómo se prepara para salir a escena.

La actriz, quien resultó positiva a covid-19 por segunda ocasión a mediados de enero, contó cómo vivió la primera vez que se contagió y en la cual pensó en que estaría al borde de la muerte y quiso hacer su testamento, pero no la dejaron.

“La primera vez fue un susto terrible porque era cuando no había vacunas y era como una sentencia de muerte, entonces la verdad yo sí dije ‘llamen al abogado porque voy a hacer testamento’”, reveló.



Maribel explicó que, al enterarse que tenía coronavirus pensó “me voy a morir”, ya que en aquellos meses, cuando todavía no existía una vacuna contra la enfermedad, mucha gente que estuvo contagiada falleció por complicaciones en México: “No me morí, Dios bendito”.

Maribel Guardia reacciona a la muerte de Diego Verdaguer por covid-19

La semana pasada, el cantante Diego Verdaguer falleció debido a complicaciones con el coronavirus, y la actriz de telenovelas como ‘Corona de Lágrimas’ reaccionó a esta lamentable noticia:

“Me sacudió muchísimo. Fue como un balde de agua helada el día de la muerte de Diego porque había estado con él en noviembre”, señaló la actriz.



Maribel contó que el encuentro con el cantante argentino fue porque la invitó a ella y a su marido para que escucharan el disco que Diego le grabó y produjo a su hijo Julián.

En entrevista para el medio mexicano Sale El Sol, Maribel Guardia reveló que el intérprete de canciones como ‘Volveré’ fue como un segundo padre para Julián luego de la muerte de Joan Sebastian, pues fue el argentino quien lo ayudó a producir sus primeras piezas musicales.

“Le tengo un gran cariño sobre todo por lo linda persona y lo amoroso que fue con Julián porque desde que murió el papá como que él adoptó ser un padrino para Julián y constantemente lo invitaba”, dijo.

El tratamiento de Maribel Guardia para recuperarse del covid

Luego de la enfermedad, la actriz reveló qué fue lo que, además del medicamento y recomendaciones médicas, le ayudó a recuperarse, pues dijo tuvo algunas secuelas:

“A mí la memoria me la afectó muchísimo. El cabello me quedó súper opaco, se me cayó mucho”, confesó.



Maribel compartió que se realizó un tratamiento de células madre para combatir los rezagos del coronavirus, un método que ayuda a reparar el daño en casos graves y el cual reduce el riesgo de muerte.

Asimismo, la costarricense nos habló sobre su nuevo producto Bio7, un serum orgánico antiarrugas que es su secreto de belleza y que utiliza, sobre todo, como parte de su recuperación post covid.

“Tiene siete ingredientes que siempre usé y logré reunirlos en este serum que es una maravilla. Todos son producidos en la tierra de Yucatán (México), y obviamente me lo embarro por todos lados porque me encanta”, externó.



Antes de salir a escena, Maribel Guardia también nos explicó cómo es que se prepara para interpretar su papel en la puesta en escena ‘El Tenorio Cómico’. Con una serie de abdominales y ejercicios de estiramiento para evitar lesiones, la actriz sale a bailar y cantar al escenario.