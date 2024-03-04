Muere el actor Juan Verduzco, el inolvidable ‘Don Camerino’ en ‘La Familia P. Luche’

Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

La tarde de este lunes 4 de marzo se confirmó la muerte del actor Juan Verduzco, el inolvidable ‘Don Camerino’ en la serie de comedia ‘La Familia P. Luche’, a los 78 años.

La Asociación Nacional de Actores reportó el fallecimiento del primer actor a través de su cuenta de Instagram, donde también destacaron su trayectoria artística de más de 50 años.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Compañero Juan Verduzco, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, dice la publicación de la ANDA.

El primer actor interpretó a 'Don Camerino' en La Familia P. Luche. Imagen Televisa



Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Juan Verduzco?

Juan Verduzco nació el 28 de enero de 1946. El actor hizo su debut en la televisión mexicana en 1967 en la telenovela ‘La casa de las fieras’ como extra. Sin embargo, fue hasta 1974, en ‘Mundo de Juguete’, donde obtuvo un papel más importante.

‘Los ricos también lloran’, ‘Rosa Salvaje’, ‘Agujetas de color de rosa’, ‘Pobre niña rica’, ‘La fea más bella’, ‘Destilando amor’, ‘Alma de hierro’, ‘Atrévete a soñar’, ‘Tenías que ser tú’ y ‘Ringo’ fueron algunas de sus siguientes telenovelas. ‘Te doy la vida’ (2020) se convirtió en la última de su carrera.

Además de su paso por las telenovelas, a la trayectoria de más de 50 años del actor también se suman proyectos en el cine como ‘El pequeño Robin Hood’ y las dos películas de ‘Dr. Cándido Pérez’, donde dio vida al ‘Padre Camilo’.

