Juan Soler admite que sintió "pánico" por su novia antes de la cirugía a la que se sometió

Novia de Juan Soler revela cuándo será operada del tumor que tiene en la cabeza

Paulina Mercado, novia de Juan Soler, se sometió a una cirugía en la cabeza, en la que le extirparon un tumor, el pasado 11 de diciembre.

A un mes de que la presentadora entró a cirugía, el actor argentino reveló que sí temió que algo malo le sucediera.

Juan Soler confiesa el miedo que experimentó por su pareja

En entrevista para 'De primera mano', transmitida el 11 de enero, Juan Soler recordó la angustia que atravesó previo a la intervención de Paulina Mercado.

"Había pánico. (…) La persona que está enferma, por supuesto es gravísimo, pero quien realmente sufre es quien (la) ama, porque es el sufrimiento de que está por perder algo y de que no la quiere ver sufrir", dijo.

"Sí me dio mucho miedo, definitivamente. Ya cuando con el doctor fuimos al chequeo y le dijo: 'La operación fue increíblemente exitosa', fue cuando recién me relajé", agregó.

El protagonista de telenovelas como Cuando Me Enamoro, que puedes ver en ViX, compartió que ni él ni la conductora llegaron a pensar en la muerte.

"Me di cuenta de que somos muy parecidos en esto: somos de vivir mucho el presente, entonces el diagnóstico y las probabilidades de que saliera bien la operación eran muy altas", afirmó.

"Nosotros le apostábamos a todo lo alto. Juntos, muy unidos, con mucho apoyo, pero jamás pensamos en un mal desenlace", añadió.

Soler detalló que se "mudó" a vivir con Mercado justo antes de que se internara en el hospital, por lo que durante tres semanas, hasta el 2 de enero de 2024, la estuvo ayudando en su recuperación.

"Cuando amas a una persona lo que te corresponde es cuidarla (…) cargas con el peso de (ella) en los brazos", indicó convencido.

A días de su procedimiento, el 13 de diciembre de 2023, la comunicadora aseveró en 'Sale el sol' que el nódulo le fue retirado en su totalidad y que su médico le había dado un buen pronóstico.

Juan Solar se ve hasta "viejo" al lado de Paulina Mercado

El 1 de enero, Juan Soler admitió que se visualiza pasando el resto de su vida al lado de Paulina Mercado, aunque no lleguen al altar.

"Hay gente que dice: 'Yo tengo la esperanza de llegar a viejo'. No, yo tengo el deseo de llegar a viejo. La esperanza hace que seas un espectador, el deseo hace que se muevan cosas, emociones y energías", mencionó.