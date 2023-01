Juan Soler celebró su cumpleaños 57 junto a Paulina Mercado: las fotos de su íntima cena

Fue a principios de diciembre del 2022 cuando Juan Soler confirmó que estaba iniciando una relación con Paulina Mercado, luego de que fueron exhibidos por una revista de espectáculos.

En aquel entonces aseguraron que su romance estaba en las primeras etapas y que, a pesar de lo mucho que tienen en común, aún no eran novios oficialmente.

Eso sí, la conductora de 50 años evidenció que su amistad previa fue clave para que naciera el romance:

“Ya no hay sorpresas, ya nos conocemos perfecto. Sé que le gusta, sé que no le gusta, qué le molesta, yo le daba consejos, él me daba consejos, ha sido una relación muy linda y creo que tenemos una igualdad de circunstancias”.



A dos meses de esas declaraciones, los conductores de ‘Sale el sol’ han mostrado varios de sus momentos juntos, como la íntima celebración que tuvieron con motivo del cumpleaños del galán de ‘La fea más bella’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX).

Juan Soler festejó su cumpleaños 57 junto a Paulina Mercado

El pasado 19 de enero, el actor de ‘Cuando me enamoro’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) llegó a la edad de 57 años. Esta nueva vuelta al sol estará marcada por su naciente romance con su compañera de créditos.

En la emisión de ese día de 'Sale el sol', Paulina Mercado le dedicó un mensaje de felicitación al aire:

“Hoy, de verdad, celebro tu vida, porque también celebro y festejo tu humanidad, tu forma de ser, tu amor, tu manera ser papá, el cómo te entregas a la gente, tu inteligencia, tu sabiduría. Eres un ser admirable y estoy feliz, de verdad, de estar en este momento compartiendo contigo”.



Un día después, el galán de telenovelas presumió en su centa de Instagram que su novia le hizo llegar un gran ramo de flores, así como un portarretratos con una foto de los dos como presente.



Pero la celebración del cumpleaños de Juan Soler no quedó ahí. El pasado 23 de enero, el argentino usó la misma red social para dar algunos vistazos de cómo marcó esta ocasión tan especial junto a su novia.

Según dejó ver, ese día compartieron su desayuno.



Por la tarde, además, disfrutaron de una cena preparada por un chef privado, así como un par de copas de vino.



El tradicional pastel de cumpleaños no faltó: fue de un diseño en blanco y negro, con velas en un estilo bidimensional. Debajo de las fotos de su cumpleaños, Juan Soler se limitó a escribir “momentos únicos”.



En la sección de los comentarios, tanto fans como celebridades, le mandaron sus mejores deseos en su nueva vuelta al sol, además de que recalcaron lo feliz que se ven como pareja:

“Los 2 son buenas personas y merecen mucha felicidad”, “Preciosa pareja”, “Se les nota el amor y la felicidad en los ojitos”, “Me encantan juntos, se ven hermosos”, “Amo esta pareja”, “Irradian luz”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Juan Soler y Paulina Mercado se ven enamorados?

