Juan Rivera quiere vengarse de Lupillo, Chiquis y la familia que lo dañó: dice tener un audio comprometedor

“El motivo por el que estoy tan molesto, tan dolido, con tanto coraje, es porque viene de lo más cercano que hay, de mi sangre, de la gente a la que yo más he querido, la traición no viene del enemigo... yo siento que me traicionaron, a mí me duele mucho lo que ha pasado, sí tengo coraje, a lo mejor rencor”, recalcó.