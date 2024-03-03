Juan Rivera revela que sufrió un presunto abuso por parte de una mujer: doña Rosa Saavedra reacciona

Video Juan Rivera lanza nueva advertencia en pleno pleito con Chiquis: "No saben el hoyo que se van escarbando"

En una reciente revelación durante un video en el canal de YouTube de doña Rosa Saavedra, mamá de Jenni Rivera, uno de los miembros pertenecientes a la dinastía Rivera compartió una experiencia traumática que vivió hace tiempo.

Se trató de Juan Rivera, hermano de 'La Diva de la Banda', quien expuso que fue víctima de un presunto abuso sexual.

La revelación de abuso por parte de Juan Rivera

El también cantante apareció junto a su madre en uno de los recientes videos que ella colgó en su canal digital y que este fin de semana ha sido retomado por varios medios.

En un momento de la charla, Juan Rivera le revela que fue presuntamente abusado por una mujer cuando él solo tenía 7 años.

El productor, de 46 años, dijo que la persona que cometió el abuso tenía 14 años cuando sucedieron los presuntos hechos.

Juan Rivera admitió que en su niñez no logró comprender en su totalidad lo sucedido y que le pareció "chido" lo que vivió. No fue sino hasta ahora que el cantante pudo reflexionar sobre aquel episodio y constatar que estuvo mal.

"¿Usted sabía que a mí me hicieron algo de niño?", comenzó a decir el cantante junto a su madre.

"Ey, tú me dijiste eso una vez", le contestó doña Rosa Saavedra.

"Era una mujer, y pues como yo era niño, tenía siete años dije: 'Está chido este rollo… soy niño, ella niña y esto es normal'", relató ante la aparente incomodidad de su madre.

"Yo no capté que era una locura hasta que mi (hijo) Juanito tenía siete años", mencionó el hermano de Jenni Rivera en el video.

"Yo dije: '¡N’ombre, si yo tenía esa edad!, ¿le robaría la inocencia a mi morro?', pero como se me hacía chido, pues no sabía qué onda", admitió.

El cantante no ahondó en mayores detalles sobre los presuntos hechos ni dónde ocurrieron. Tampoco reveló la identidad de su presunta abusadora.

Mamá de Juan Rivera reacciona a revelación de Juan Rivera

La confesión de Juan Rivera provocó la reacción de su madre: "Le gustaba la leperada", dijo doña Rosa Saavedra cuando su hijo terminó de relatar lo que vivió.

Las palabras de la matriarca de los Rivera generaron duras críticas por parte de algunos que la señalaron como poco empática con su vástago.

"Por eso tiene uno que andarlos cuidando", agregó en el video junto a Juan Rivera.

"Pero muchas veces cuando los violan, por más que uno los quiera cuidar no se pueden cuidar", justificó.

"Porque ya vienen así, ya vienen dañados del cerebro, ya vienen dañados con la violación", finalizó.

Su hijo le dio la razón: "Sí, la verdad, yo hacía cosas bien raras después de que pasó eso". No especificó más detalles.

Juan Rivera no hizo comentarios inmediatos en sus redes sociales tras las críticas que recibió su madre ante la revelación que él hizo en el video.