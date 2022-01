“No veo una reconciliación”: Juan Rivera ante la conferencia de prensa sobre su familia

Por más de dos horas, Juan Rivera platicó con medios de comunicación sobre los temas que han envuelto a su familia, así como los escándalos que lo involucraron con su hermano Lupillo y Jenni. Desde Los Ángeles, California fue como el cantante aclaró de una vez la situación que abraza a la dinastía Rivera.

El hermano de Jenni Rivera comenzó apuntando a la prensa que los últimos temas que han sonado “no se tratan de dinero” si no de un nombre que defender, asimismo, le duele reconocer que “no ve una reconciliación cercana” y que la familia está rota.

"Hemos destruido la credibilidad como familia, nadie va a querer trabajar con nosotros. Algo que les puedo decir es que mi familia no tiene paz desde 2012 y no tiene que ver con el fallecimiento de Jenni, esto viene desde un poco antes”.



Una vez que emitió dichas declaraciones, Juan Rivera aseveró que entre sus planes nunca está el involucrar a sus hijos ni esposa, pues considera que “los problemas de adultos son de adultos”.

“Siempre he intentado mantener a mis hijos fuera de esto, es mi manera de alejarlos de las redes y los problemas familiares. Siempre he pensado que los problemas de adultos son de adultos, a mis hijos siempre les he pedido que respeten a sus primos. Mi esposa nunca se ha metido en problemas de la familia, por eso es que muchos la quieren y respetan”.



Ante las declaraciones de Lupillo Rivera sobre la fractura emocional como hermanos, Juan informó que los problemas no ocurrieron de un día para otro, la situación entre ellos se viene arrastrando desde 2020 y dejaron pasar diferentes situaciones hasta llegar al punto de distanciarse.

“Mi hermano Lupe y yo tenemos desde abril que no nos hablamos, dejamos de trabajar juntos para evitar problemas, en ese entonces no hubo problema. En 2020 Lupe tenía covid-19, durante el aniversario (luctuoso) de mi hermana (Jenni Rivera), todos estábamos en casa de mi mamá, decidimos ir a casa de mi hermano para darle ánimos, (Lupe) decidió subir el video a YouTube, ahí apareció llorando. Actualmente siento una impotencia de no poder hacer nada”.

"Mi carnal comentó en su en vivo que queríamos darle la vuelta a las cosas pero es imposible hacerlo, la verdad siempre sale a la luz" .



Una de las preguntas por parte de los reporteros fue si su hija Divina había estado viviendo “gratis” en la casa de Lupillo, así como recibir cheques por parte de su tío, a lo que la joven, hija de Juan, reaccionó de manera muy contundente.

“Sobre los cheques que dijeron que recibí solamente recibí 2, en 2017 y 2018 pero fue por mi trabajo como modelo. Pero cuando viví ahí nunca recibí ningún cheque. No tengo intención de decir el motivo por el que me sacaron de la casa”.



Sin embargo, Juan recalcó que los problemas entre los hermanos se suscitaron a raíz de la auditoría sobre las empresas de Jenni Rivera, al mismo tiempo volvió a hacer énfasis sobre los inconvenientes que tiene con Lupillo. Además culpó a alguien de haber filtrado los resultados de dicha investigación, ya que después del hecho, la familia de músicos y empresarios comenzó a tener dificultades de comunicación.

"Mi familia no está tranquila desde 2012, no es culpa de mis hermanos, la familia entera hicimos un desorden, el primer problema que se soltó fue el divorcio de mi hermano Lupe en 2003 o 2004. La auditoría no comenzó en mayo, se pidió en abril. La cosa es, ¿quién la filtró? Este es el resultado”.

“El 12 de noviembre (2021) le escribí a mi hermano, le dije 'bro tenemos que hablar, hay fechas y deudas pendientes, ese día le mandé todas las cuentas. Me respondió ok, déjame terminar unas cosas’, él estaba filmando una telenovela”.

"En enero me llega una carta de los impuestos, (le dije) ‘carnal hay que pagar las cosas’. Hasta el 4 de abril me contestó y me dijo que no tenemos nada de qué hablar”.



El distanciamiento entre la familia llegó a oídos de Pedro Rivera, patriarca de la dinastía, incluso les pidió que dejaran las diferencias a un lado y siguieran con sus vidas.

“Mi papá me dijo ‘No se peleen, dejen las cosas así’”.



Respecto al rumor entorno a Jenni Rivera y Lupillo que señala que el cantante quiso frenar la carrera de su hermana e incluso llegó a estar celoso de ella, Juan no dudó, reaccionó a los comentarios y no cree que el intérprete de ’Sufriendo a solas’ haya saboteado el éxito de ‘La Diva de la Banda’.

"Mi carnal ayudó a mucha gente pero también dijo que no se cuelguen medallas, Jenni nos ayudó y nunca dijo nada. Yo arriesgué mi vida por ellos a punto de arma en lugares en donde pensé que no saldría vivo" .

“No creo que Lupe haya bloqueado a Jenni, ni ella a él, el público de los dos es muy diferente, ese comentario se debe borrar”.



Para finalizar, Juan espera reunirse con sus sobrinos y así aclarar la situación, misma que no los deja en paz, a lo que pidió: “si quieren lleven cámaras”.

“(Si quieren) Pueden llevar cámaras para que todo quede documentado”.