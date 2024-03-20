Chiquis demanda a su tío Juan Rivera por “difamación maliciosa”: alega daños por 1 millón de dólares

Video Chiquis demanda por un millón de dólares a su tío Juan Rivera: esto dice el documento

Chiquis demandó a su tío Juan Rivera por presuntamente haberla difamado, entre otras cosas, con respecto a la autoría de la canción ‘Abeja reina’.

Este 19 de marzo se dio a conocer durante la emisión de El Gordo y La Flaca información sobre el caso legal que la hija de Jenni Rivera interpuso.

PUBLICIDAD

En la cuanta oficial del programa indicaron: “Chiquis demandó a su tío Juan Rivera por difamación maliciosa que le ha causado daños significativos”.

Los detalles de la demanda de Chiquis a Juan Rivera

En el ‘show’, la periodista Tanya Charry, quien tuvo acceso a los documentos, explicó los pormenores de las acusaciones interpuestas por Chiquis sobre Juan Rivera ante las autoridades.

“En su demanda, ella dice que durante mucho tiempo ha sido objeto de ataques escandalosos, difamatorios e infundados y que se había quedado callada por su familia”, afirma la comunicadora.

Charry puntualiza que la intérprete, de 38 años, considera que las “declaraciones difamatorias” que ha realizado su tío “han obstaculizado directa y severamente sus negocios, ganancias y reputación”.

Entre las aseveraciones que ella expone se encuentra que Juan la imputó de “haber reclamado falsamente el trabajo de otros como propio, que se negó a conceder créditos y que impidió que se le pagara a su coautor”.

En diciembre de 2023, Rivera aseveró a ‘La mesa caliente’ que participó en la creación de ‘Abeja reina’, al igual su compositor Bobby Castro, pero que su sobrina no les daba el crédito por su trabajo “por coraje”.

Ahora, en su demanda, Chiquis presentó como pruebas, comenta Charry, las conversaciones que sostuvo con Castro para acordar “la autoría y la cantidad de porcentaje que tendría cada uno”.

Ella además incluyó un video en el que Juan admite que no tuvo nada que ver con la composición del ‘hit’. Esto se trata de ‘live’ que él realizó en YouTube el 28 de junio de 2022.

PUBLICIDAD

“Nunca me ha gustado tomar crédito donde a mí no me pertenece. El tema lo compuso mi compa Bobby Castro de Rancho y Barrio”, dijo él aquel día.

A percepción de Chiquis, su tío cambió la versión de su historia “a medida que la canción ganó popularidad y críticas positivas”.

“(Ella dice que él) se embarcó en una gira mediática en la que difamó a Chiquis al afirmar falsamente que ella no escribió ninguna parte de la letra de la canción, que se registró fraudulentamente como coautora de la misma y que ha impedido a la ‘publisher’ cobrar las regalías adeudadas al coautor”, enuncia Charry.

La artista pormenoriza que en sus declaraciones públicas, Juan “le advirtió que si no corregía lo que él pedía, la demandaría”, lo que no sucedió porque “nada es viable”.

Chiquis busca compensación económica

Pese a que no existió una demanda en contra de Chiquis por parte de Juan Rivera, Tanya Charry informa que ella alega sufrió afectaciones.

“A pesar de esto y dentro de las consecuencias de su difamación, las regalías de la canción fueron puestas en ‘hold’ por la disputa pública que hizo Juan, esto ha hecho que Chiquis pierda ingresos”, externó la conductora.

La primogénita de ‘La Diva de la Banda’ manifiesta que hasta tuvo que “suspender una gira de promoción de su nuevo álbum” para así evitar que la prensa la cuestionara sobre esta controversia.