Juan Osorio ¿Juan Osorio será papá a sus 68 años?: él y su esposa Eva Daniela desatan sospechas de embarazo El productor de telenovelas y la actriz desataron sospechas de estar por agrandar su familia luego de que Juan Osorio señalara que “hace un mes” recibieron una noticia “maravillosa”.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Imágenes de la boda de Juan Osorio y Eva Daniela: se casan en espectacular hacienda

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, desataron sospechas de embarazo tan solo seis meses después de celebrar su boda civil en México.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, el productor de 68 años, aparentemente, estuvo a punto de hacer un importante anuncio. Sin embargo, la actriz de ‘Amor Amargo’ (telenovela que puedes ver en ViX) no se lo permitió.

PUBLICIDAD

“Estamos muy felices porque hace un mes recibimos una noticia maravillosa y hoy, si Dios quiere…”, mencionó el productor el 28 de abril antes de ser interrumpido por su esposa.

“No les digas, todavía no, hagan sus apuestas, a ver qué será”, declaró.

Ante la petición de Eva Daniela, Juan Osorio se mostró cauteloso con sus palabras. Sin embargo, adelantó que a finales de 2026 sucedería algo importante.

“Al termino de este año y, si Dios quiere y la bendición importante de la Virgen, vamos a... Ahí lo dejamos”, sentenció ante la especulación de un posible embarazo entre los reporteros.

La boda de Juan Osorio y Eva Daniela

El 4 de octubre de 2025, Juan Osorio y Eva Daniela se casaron por lo civil tras poco más de cuatro años de relación.

La ceremonia fue celebrada en una hacienda en Jalisco, México, a la que acudieron alrededor de más de 120 invitados.

Entre los asistentes destacaron figuras del medio artístico como Livia Brito, Catherine Siachoque, Ana Belena y el actor venezolano Daniel Elbittar.