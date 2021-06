Juan Osorio quiere consejos sexuales de Niurka para su relación con una actriz 37 años menor que él

Juan Osorio dice que no le interesan las críticas que recibe por su actual relación con la actriz Eva Daniela, 37 años menor que él. Pero sí hay algo que lo tiene preocupado y tiene que ver con su ex, Niurka Marcos.

El productor, de 63 años, está dispuesto a escuchar los consejos sexuales que la cubana podría darle para no cometer con su joven novia, de 26, los mismos errores que tuvo con la vedette.

Cargando galería



Osorio y Marcos tuvieron una polémica relación que inició en 1998 y culminó con una escandalosa separación a finales de 2003, en donde estuvo involucrado Bobby Larios, con quien la cubana entabló una relación estando aún ligada al productor.

Por aquella época, Niurka dio una sonada entrevista a El Gordo y La Flaca en la que se defendió de la "despellejada" que, según ella, le estaba haciendo la gente a ella y a Bobby Larios por su romance. Para hacerlo, reveló intimidades sexuales de cuando estuvo con Juan Osorio.

"Yo llegué hasta seducirlo, hasta abrazarlo, hasta tocarlo, hasta todos los límites que yo pude y creí llegar. Lo sedujé, quise estar con él, me ignoró y siguió viendo la tele con los ojos abiertos, el noticiero. Me volteé, me hice el amor solita, tampoco reaccionó, siguió viendo la tele".

Cargando galería



Durante varios años, su relación fue ríspida, pese a tener a Emilio, su único hijo en común. Ahora son amigos y hasta han tenido "recalentados", como llama Niurka a los encuentros sexuales que asegura haber tenido con él en años recientes.

Por eso, Juan Osorio no duda en que ella pueda darle uno que otro consejo ante la nueva relación que tiene y que también ha despertado polémica. "A Niurka le tengo que pedir consejos para que no me vuelva a fallar la cosa", dijo, haciendo referencia a su desempeño sexual.

Las declaraciones del productor fueron presentadas este jueves 3 de junio durante el show mexicano 'Venga la alegría', en donde pidió que su ex le dé algunos tips ahora que está involucrado sentimentalmente con una mujer más joven que él.

Cargando galería



"Que no se haga Niurka, ella quería recalentado, que no se preocupe, que me dé consejos y le vamos a dar", mencionó entre risas.

Respecto a las críticas que ha recibido, Juan Osorio fue contundente: "Aguanto varo, yo soy gente del medio del espectáculo, que vengan las críticas. Lo que yo sienta y lo que Eva y yo estamos viviendo no se compara con nada. Estoy muy feliz, es una niña muy linda".

Los reporteros le cuestionaron si entre sus planes estaría regalarle a su novia un costoso anillo como el que Christian Nodal le dio a Belinda para anunciar su compromiso y que, según la joyería que lo confeccionó, tiene un valor de 3 millones de dólares.

Cargando Video... Así reaccionó Niurka tras recibir este inesperado regalo de su ex Juan Osorio



"Nah, ¡no tengo tanta lana!", dijo, "no seas gacho, (soy) modestito, yo soy de la banda de ustedes, no tengo que andar presumiendo lo que no tengo".

En un tono más serio, Juan Osorio admitió que si en este momento tuviera la oportunidad de casarse con Eva Daniela, lo haría: "Si yo me tuviera que casar con Eva ahorita, me casaba. Una niña de 27 años, que tenga esas actitudes, habla mucho de ella, la quiero mucho, la respeto mucho y por primera vez voy a ser fiel".

El pasado 25 de mayo, Niurka Marcos fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México en donde habló por primera vez sobre la nueva novia de su ex. "Ya ví la novia, puro colágeno, mi 'Juanín', claro, el papá de mi hijo, pa' que rejuvenezca, se lo merece, que quimbe mucho para que sea mucho colágeno", dijo en declaraciones presentadas en 'Con permiso'.

Eva Daniela es originaria de León, Guanajuato, y estudió en el CEA de Televisa. Consiguió su primera oportunidad en las telenovelas gracias a '¿Qué le pasa a mi familia?', la cual está a cargo de Juan Osorio.