Novia de Juan Osorio revela si el productor es celoso por la diferencia de edades

El noviazgo entre Juan Osorio y Eva Daniela ha sido señalado por la diferencia de edad, pues el productor es 37 años mayor que ella. Sin embargo, la pareja ha demostrado que su relación va más allá y continúan juntos a pesar de las críticas.

La actriz, de 29 años, aseveró que su pareja no es celosa y la preocupación de saber en dónde está no es nada más que atenciones. Incluso, señaló que Osorio ha sido el novio menos desconfiado que ha tenido.

"Él me ha demostrado mucha seguridad y sí me comenta que le pueden llegar a dar celos, pero la verdad yo soy muy tranquila, no le doy motivos para que él se sienta celoso, yo soy muy respetuosa", aseveró en entrevista con la periodista Matilde Obregón con fecha del 29 de febrero para su canal de YouTube.

Eva Daniela compartió que Juan siempre está al pendiente de ella, pero no por ser una persona celosa, sino por saber que ella esté bien.

" No es tanto de celarme, sino más de protegerme, está al pendiente, no de preguntarme, de acosarme, de pensar mal de mí".

Sin embargo, confesó que, aunque es muy respetuosa, sí es un "poquito más celosa que él".

A Eva Daniela no le importan las críticas por ser novia de Juan Osorio

La actriz dejó claro que, a pesar de las críticas por la diferencia de edad o los comentarios malintencionados respecto a que solo está junto a él por interés laboral, Eva

Daniela aseguró que no les da importancia, pues solo le interesa su felicidad y la de su pareja.

"Puede pasar toda la vida y habrá gente que no va a estar de acuerdo, que no le va a cuadrar en su cabeza nuestra relación, pero yo digo, Mientras yo sea feliz, mientras a él lo vea así de feliz, nos amemos realmente y no le hagamos daño a nadie, el mundo siempre va a hablar".

La actriz señaló que con Juan se siente "muy protegida, muy amada" y aseveró que una pareja como él "es como un bálsamo muy bonito para mi corazón".

Juan Osorio y Eva Daniela.

La historia de amor de Juan Osorio y Eva Daniela

La chispa entre ellos se encendió durante un casting para la telenovela que Juan Osorio produjo, titulada '¿Qué le pasa a mi familia?'. Eva Daniela, quien en ese entonces tenía 26 años, cautivó al productor con su actitud y talento, por lo que no dudó en ofrecerle un papel en la producción y su química fue instantánea.

Por la diferencia de edad de 37 años, Juan Osorio y Eva Daniela han enfrentado críticas y rumores, pero han demostrado su amor públicamente a través de redes sociales.