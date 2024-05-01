Juan Osorio responde así a cuestionamientos de si es el 'sugar daddy' de su novia Eva Daniela

La relación amorosa entre Juan Osorio y Eva Daniela inició en 2021 y contra todo pronóstico por la diferencia de 37 años que hay entre ellos, la pareja ha demostrado el profundo amor que se tienen.

Aunque han enfrentado críticas, especialmente acusaciones de que Osorio es el 'Sugar Daddy' de la actriz, la pareja ha preferido mantenerse en silencio. Sin embargo, recientemente el productor ha hecho declaraciones firmes al respecto.

PUBLICIDAD

Así responde Juan Osorio al ser llamado el ‘Sugar Daddy’ de Eva Daniela

El productor se refirió a dichas críticas en entrevista con MezcalTV este 1 de mayo, donde aseguró que “se le resbalan” todos los comentarios negativos.

“ Las críticas están a la orden del día y tú, cuando eres seguro, cuando sabes lo que haces, cuando no tienes porqué cargar con lo que la gente te critica, se te resbala”.

Juan Osorio, de 66 años, dejó claro que “no se engancha” y que entiende que el estar en boca de la gente es parte de su trabajo como figura pública, pero que el tiempo les dará o no la razón sobre los juicios que están haciendo en su contra, bromeando con la acusación de que es el ‘Sugar Daddy’ de Eva Daniela, de 29 años.

“Lo más importante es que no te enganches y yo soy gente pública, tampoco me puedo estar peleando con todo mundo; entonces mejor guardo silencio, el tiempo dará la razón y sí soy un ‘sugar’ pues tengo un chorro de lana”.

El papá de Emilio Osorio también respondió a aquellos que lo señalaron por aceptar que Eva Daniela invirtiera sus ahorros en la nueva versión de la obra ‘Aventurera’, la cual protagonizará Irina Baeva.

Juan Osorio lanzó un tajante mensaje e indicó: “ El tiempo dará la razón si voy a guardar su lana y la voy a hacer subir también, sí la voy a enseñar a ser empresaria también”.

Tras poner un alto a los comentarios negativos de sus detractores, el productor habló de la faceta poco conocida de su novia; afirmando que por años Eva Daniela ha sido empresaria.

PUBLICIDAD

“Lo que no saben es que ella tiene una empresa privada, pero pues ella se mantiene así con bajo perfil y yo estoy perfecto, la respeto”, expresó.

Pese a las críticas, el romance entre Juan Osorio y Eva Daniela va viento en popa, por lo que el productor habló de la posibilidad de llegar al altar, asegurando que la boda podría ser en 2025.