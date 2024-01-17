Arnold Schwarzenegger fue detenido en Alemania: tuvo que pagar más de 43 mil dólares

Video Arnold Schwarzenegger casi muere en el quirófano: cometieron un terrible error en su cirugía

El actor austríaco y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, estuvo retenido durante tres horas en la aduana del aeropuerto de Múnich este 17 de enero, por no haber declarado a su llegada un lujoso reloj que quiere subastar este jueves 18 en Austria, informaron medios alemanes, reportó la agencia EFE.

Una portavoz de la aduana de Múnich confirmó al semanario Der Spiegel que el histrión estuvo detenido y que se le abrió un proceso penal fiscal.

Los agentes de aduanas interrogaron a Schwarzenegger durante tres horas y supuestamente le preguntaron cuántos hijos tiene, cuál era el nombre de su pareja, cuánto dinero tenía en el banco y cuál era su patrimonio, según informó a su vez el diario Bild.

Arnold dijo al mencionado medio que explicó a los funcionarios que el reloj se subastaba por una buena causa y que se trataba de un proyecto benéfico, pero todos sus argumentos fueron en vano. El actor quiere subastar el reloj en una cena de gala previa a una cumbre sobre el clima que se celebrará en Kitzbühel (Austria).

Arnold Schwarzenegger pagó miles de dólares

Finalmente, Schwarzenegger tuvo que pagar por la importación del reloj en la Unión Europea (UE) 35 mil euros (38 mil 068 dólares), así como una multa de 5 mil euros (5 mil 407 dólares).

La estrella de origen austríaco quería pagar la suma con una tarjeta de crédito, pero los agentes le explicaron que debía desembolsar el 50 por ciento en efectivo. Dado que no llevaba tanto dinero encima, un funcionario le acompañó a un banco, relata Bild.

¿Cuánto cuesta el reloj de Arnold Schwarzenegger?

El reloj es de la marca suiza de lujo Audemars Piguet y estaría valorado en unos 20 mil euros (21 mil 748 dólares), según la misma fuente.

Audemars Piguet solo fabrica unos 45,000 relojes al año y el de Schwarzenegger lo produjo la empresa helvética exclusivamente para la colección privada del actor.