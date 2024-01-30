Joseph Baena: la historia del hijo de Arnold Schwarzenegger a quien dicen sus hermanos "no aman"

Video Los hijos de Schwarzenegger no quieren ni ver a su medio hermano: no soportan su polémico origen

"¡Genial!", dijo Joseph Baena de apenas 12 años cuando su abuela, madre de la ama de llaves Mildred Baena, le contó que su verdadero padre era una estrella de Hollywood: Arnold Schwarzenegger. Corría el año 2010 y el entonces adolescente probablemente no imaginó que ese era solo el inicio de un turbulento destino construido entre susurros y secretos de una relación prohibida.

Por años, el verdadero ADN de Joe pasó desapercibido, pero, a medida que crecía, su madre y quienes lo conocían notaban el gran parecido que tenía con el protagonista de películas de acción. Una de ellas era María Shiver, la entonces esposa de Arnold, quien en ocasiones le hacía comentarios a Mildred sobre que la escucharía si deseaba contarle algo, lo cual derivó en una charla de confesiones y lágrimas.

Según narró la ex empleada doméstica en entrevista con la revista Hello! en 2011, un día María le cuestionó, sin rodeos, si Joseph era hijo de su esposo, por lo que no pudo contenerse más y le confesó que sí. Baena se desplomó envuelta en llanto, pero para su sorpresa, su patrona también lloró y le pidió que se arrodillara. Las mujeres, envueltas en una montaña rusa de emociones, se fundieron en un abrazo fraternal.

"Era tan fuerte. Ella lloró conmigo y me dijo que me pusiera de rodillas. Nos abrazamos y le dije que no era culpa de Arnie, que se necesitan dos", recordó en la entrevista.

La noticia fracturó completamente a la familia de Schwarzenegger, pues no solo su matrimonio de 25 años había sido tirado por la borda, los hijos del actor no recibieron con buenos ojos descubrir que Joseph, el primogénito del ama de llaves, era su medio hermano y había nacido solo 5 días después que Christopher, el menor de la familia.

La vida del adolescente cambió en un abrir y cerrar de ojos. Al revelarse públicamente que era fruto de una infidelidad del famoso actor de Hollywood, la tranquilidad a la que estaba acostumbrado quedó atrás repentinamente: tuvo que salirse de clase para irse a esconder a Texas con su madre ante el acoso de periodistas, fotógrafos y camiones de medios de comunicación que tenían rodeada su casa.

Pero esto fue solo el inicio de los conflictos que tendría que enfrentar.

Hasta la fecha, Joseph no tiene una relación cercana con sus hermanos, solo convive con el protagonista de 'Terminator Genysis', película que puedes ver en ViX, y continúa enfrentando situaciones difíciles tanto en lo personal como en lo profesional por ser descendiente del actor de 76 años.

Joseph Baena tiene un padre millonario, pero creció en una "casa humilde"

Al no haber sido reconocido por Arnold Schwarzenegger como su hijo, el joven vivió la mitad de su vida sin "tener mucho", pues su madre era empleada doméstica.

Creció al lado de su mamá y junto a sus tíos rodeado de sus raíces latinas, ya que su familia materna es originaria de Guatemala y Colombia. A diferencia de sus medios hermanos, él no vivió con lujos.

Los Baena radican en Bakerfield, California, una población suburbana del desierto: "Era una casa humilde y no teníamos mucho", recordó Joseph en entrevista con Men's Health publicada el 8 de febrero de 2022.

Joseph Baena no tendría relación con sus medios hermanos

Aunque en lo profesional parecería llevar un estigma por el apellido de su padre, en lo personal tampoco la tendría fácil, pues se especula que no es cercano a sus cuatro hermanos Katherine (34 años), Christina (31), Patrick (30) y Christopher (26). En mayo de 2023 Joe asistió a la alfombra roja de la serie 'FUBAR', la cual protagoniza su famoso papá. Ahí posó solo en la alfombra roja, mientras que Arnold se tomó fotos junto a sus cuatro hijos mayores.

Baena fue entrevistado por Entertainment Tonight respecto a si convivía con sus hermanos: "Es algo de lo que realmente no hablamos", respondió con nerviosismo.

Una fuente cercana al actor declaró a Page Six, en mayo de 2023, que los hijos legítimos de Schwarzenegger no tienen un lazo afectivo con el joven: "Para ser honesto, los otros chicos no aman a Joe. Es una pena porque es un chico realmente bueno y Arnold siempre lo ha tratado como a todos sus otros hijos, de manera muy justa. Pero por alguna razón, los otros niños se desquitan con Joe", reportó el portal.

Para Joseph Baena no es fácil llevar el apellido Schwarzenegger

El joven, que nació el 2 de octubre de 1997, ha labrado sus propios caminos en la actuación y en el ámbito inmobiliario, pues también se desenvuelve como agente de ventas, por lo cual no le gusta usar el apellido de su famosos padre, ya que ha recibido críticas y señalamientos de que sus logros han sido por ser hijo de la estrella de Hollywood.

Joe, quien heredó el gusto por el fisicoculturismo del actor, señaló que los comentarios malintencionados principalmente vienen de las redes sociales, los cuáles le afectaban en algunas ocasiones: " Realmente me molestaba que cada vez que conseguía algún tipo de papel o publicaba una foto de mi físico en Instagram, siempre recibía comentarios que decían: 'Tú sólo estás ahí por tu papá o lo que sea'", compartió en entrevista con E News! en abril de 2023.