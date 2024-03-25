Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger revela que le pusieron un marcapasos: tuvo cirugías a corazón abierto

El actor compartió que fue el lunes 18 de marzo cuando le realizaron la cirugía. Según contó, tenía “un problema cardiaco genético” que "mató" a su madre y a su abuela.

Por:Dayana Alvino
Video Arnold Schwarzenegger casi muere en el quirófano: cometieron un terrible error en su cirugía

Arnold Schwarzenegger acaba de revelar que ahora tiene un marcapasos cardíaco, luego de que previamente le realizaran cirugías a corazón abierto.

Fue en la emisión de su podcast ‘Arnold’s Pump Club’, difundido este 25 de marzo, que el actor de 76 años contó que lo sometieron a un procedimiento quirúrgico.

“El lunes pasado me operaron para convertirme un poco más en una máquina: me pusieron un marcapasos”, dijo.

¿Cómo se encuentra Arnold Schwarzenegger?

Para tranquilizar a sus fans, la estrella de ‘Terminator’ expuso que se está recuperando satisfactoriamente de la intervención.

“En primer lugar, quiero que sepan que me va muy bien. Me operaron el lunes y el viernes ya estaba en un gran evento medioambiental con mi amiga y compañera defensora del ‘fitness’, Jane Fonda”, indicó.

“Nadie hubiera pensado jamás que comencé la semana con una cirugía”, sentenció tras agradecer a todo el “equipo de la Cleveland Clinic” por su trabajo al cuidarlo.

El actor compartió que los expertos le aconsejaron que se le colocara ya el dispositivo “porque algunas cicatrices” de sus cirugías anteriores “habían hecho que mi ritmo cardiaco fuera irregular”.

“Llevaba así unos cuantos años, así que me mantuve en contacto con mi personal médico y me visitaban al menos una vez al año para hacerme un chequeo completo y ver cómo iba mi corazón”, explicó.

Como parte de su restablecimiento, Arnold Schwarzenegger aclaró que: “No podré hacer mi entrenamiento serio en el gimnasio por un tiempo”.

Sin embargo, advirtió que estará “100 % listo” para filmar la nueva temporada de su serie ‘Fubar’ “el próximo mes”.

Los problemas del corazón de Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger mencionó que ha vivido con “un problema cardiaco genético”, situación de la que “no me oirán quejarme”.

“Las válvulas bicúspides de mi madre y (las de) su madre, las mataron. Sigo aquí gracias a la innovación médica y a ser muy diligente a la hora de estar en contacto con mis doctores y escucharlos”, afirmó.

El exfisicoculturista recordó que su mamá “se negó a someterse a la operación de sustitución valvular” pues en su época dicho procedimiento era únicamente “a corazón abierto”.

“Me remplazaron las válvulas por primera vez en 1997, lo que requirió una cirugía a corazón abierto. Me dijeron que ambas válvulas durarían entre 12 y 15 años”, relató.

“El Dr. Starnes hizo un trabajo maravilloso y consiguió que ambas válvulas duraran 21 años, así que cuando fui a que me las sustituyeran en 2018, la opción no invasiva estaba disponible”, expuso.

Schwarzenegger detalló que “hubo una pequeña metida de pata en el hospital de Los Ángeles”, así que el procedimiento terminó siendo “una operación a corazón abierto”.

“Sólo cambiaron una de las dos válvulas, así que me dirigí a la Cleveland Clinic en 2020 y me hicieron la otra. Esta vez, ¡la sustitución valvular transcatéter no invasiva funcionó!”, enunció.

