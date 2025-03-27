Hijo latino de Arnold Schwarzenegger de luto por “trágica” muerte en su familia: “Te extrañamos”

Video Los hijos de Schwarzenegger no quieren ni ver a su medio hermano: no soportan su polémico origen

Joseph Baena, el hijo que Arnold Schwarzenegger tuvo fuera del matrimonio, dio a conocer la muerte de su sobrino, Vicente, ocurrida hace “una semana”.

Fue este 26 de marzo, por medio de un emotivo mensaje en Instagram, que el modelo fitness expresó su dolor ante dicha pérdida.

“Ha sido la semana más difícil y confusa de la vida de mi familia”, indicó el también actor, cuya madre es Mildred Baena, con quien la estrella hollywoodense engañó a su esposa Maria Shiver.

“Sólo puedo pensar en el niño amable, divertido, cariñoso e inteligente que es y en lo mucho que lo amamos. Lo extrañamos mucho y todavía no podemos creer que esto sea real”, agregó.

El deportista de origen latino reveló que se siente “frustrado, enfadado, confundido y triste por este trágico suceso”.

“Pero igual pienso en que nunca sabemos realmente qué peso lleva una persona o con qué batallas lucha”, apuntó.

“Te extrañamos, Vicente. Descansa en paz”, anotó en la misiva que acompañó con una serie de fotografías en las que aparece con él.

Joseph Baena dio a conocer la muerte de su sobrino, Vicente. Imagen Joseph Baena/Instagram

Joseph no compartió la causa del fallecimiento de su querido pariente. Ante la lamentable noticia, los usuarios de la red social le manifestaron sus condolencias.

De acuerdo con Daily Mail, aunque se desconoce quiénes son los padres del joven, el artista tiene una media hermana por parte de su mamá, llamada Jackie Rozo.

Hijo de Arnold Schwarzenegger hace importante llamado

Además de sincerarse sobre el complicado instante que atraviesa junto con sus seres queridos, Joseph Baena hizo un llamado a sus seguidores.

“Rezo para que todos los que están luchando, sufriendo y cansados encuentren la fuerza para ser amables con ustedes mismos”, escribió.

“Para que hallen la ayuda que necesita. Para que sepan que merece la pena vivir y que, aunque no lo sientan en este momento, son amados”, añadió.

Exesposa de Arnold Schwarzenegger

El duelo de Joseph Baena se conoce a días de que trascendiera la confesión de Maria Shiver acerca de cómo sufrió por el divorcio de Arnold Schwarzenegger.

En un extracto de su libro ‘I am Maria’, publicado por People, ella aseguró que su unión con el protagonista de ‘Terminator’ se rompió cuando él admitió haber tenido a Joseph Baena con Mildred Baena.

“Me rompió el corazón, el espíritu, lo que quedaba de mí”, aseveró, “sinceramente, fue brutal y estaba aterrorizada”.

La periodista detalló que en aquel entonces se sentía “consumida por el dolor y atormentada por la confusión, la ira, el miedo” y “la ansiedad”, además de que “no estaba segura de quién era ni de a dónde pertenecía”.