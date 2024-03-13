Hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, revela por qué no usa el apellido del actor

Video Los hijos de Schwarzenegger no quieren ni ver a su medio hermano: no soportan su polémico origen

Jospeh Baena, el hijo que Arnold Schwarzenegger tuvo de una infidelidad a su exesposa María Shiver, se sinceró sobre la razón por la que decidió no adoptar el apellido de su famoso padre.

El agente mobiliario, modelo fitness y actor, de 26 años, ha confesado previamente que ha recibido señalamientos de que sus logros han sido únicamente por ser descendiente de la estrella de Hollywood.

“Realmente me molestaba que cada vez que conseguía algún tipo de papel o publicaba una foto de mi físico en Instagram, siempre recibía comentarios que decían: “Tú sólo estás ahí por tu papá o lo que sea’”, contó a E News! en abril de 2023.

¿Por qué Joseph Baena no usa el apellido Schwarzenegger?

Este 13 de marzo, Joseph Baena estuvo como invitado en el programa ‘Good Morning Britain’, donde respondió por qué prefiere llevar el apelativo de su madre, Mildred Baena, y no el de Arnold Schwarzenegger.

“Sí, es una buena pregunta. Creo que lo principal es que intento hacer las cosas por mi cuenta y seguir mi carrera con mi voluntad, mi determinación y mi ética de trabajo. Simplemente lo hago todo yo”, sentenció.

“Mi familia es muy partidaria de apoyar desde lejos y no ser tan entrometida. Aprecio mucho eso y creo que es muy importante crecer como hombre para hacer las cosas por uno mismo y arreglárselas”, agregó.

El actor en ascendencia aseveró: “Así que eso es lo que he estado haciendo y ha estado funcionando hasta ahora. He estado trabajando muy duro”.

Joseph Baena afirma que Arnold Schwarzenegger es un “gran padre”

Fue hasta que cumplió los 12 años cuando Joseph Baena se enteró que su progenitor era el protagonista de ‘Terminator’, quien se involucró con su ama de llaves, Mildred, mientras estaba casado con María Shiver.

Recordando dicho momento, él compartió si le resultó un ‘shock’ saber la verdad: “Cuando eres un niño, realmente no te cuestionadas demasiado y simplemente es así”.

“En cuanto a mí, amo a mi padre. Es un hombre increíble”, dijo refiriéndose a Arnold Schwarzenegger, de 76 años.

“Amo a mi madre, es una mujer asombrosa. Así que sí, estoy muy feliz y honrado de formar parte de esta familia”, añadió.

Acerca del vínculo que ha forjado con el estelar de películas de acción, ‘Joe’, como lo apodan afectuosamente, dejó claro que es excelente.

“Es un gran padre. No ha sido más que increíble conmigo. Me ha apoyado mucho en todo lo que he decidido hacer: ir a Pepperdine (University), graduarme…”, relató.

“Y, cuando se trata de mi carrera como actor y mi profesión inmobiliaria, mi viaje en el fisicoculturismo y el fitness, él siempre está ahí y es un gran apoyo”, sumó.