Famosa presentadora sufre aparatoso accidente: su auto “quedó totalmente destruido”
Joselyn Encalada todavía se encuentra “en shock” aunque ya han pasado varios días del incidente que sufrió y que pudo tener un fatal desenlace.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La presentadora Joselyn Encalada sufrió un aparatoso accidente en el que su auto “quedó totalmente destruido”.
De acuerdo con Ecuavisa Entretenimiento, el incidente sucedió el 14 de septiembre en la provincia Manabí, de Ecuador, alrededor de las 6 de la mañana.
Aunque en el momento no trascendieron detalles sobre sobre lo que habría provocado el incidente, la comunicadora, de 34 años, atribuyó el percance a los “baches” y al deteriorado pavimento de la carretera de Manabí.
“La gente sabe que la carretera tiene muchos baches, muchas cosas que no están al cien por ciento. Ese día, por esquivar uno, frené, perdí el control del carro y bueno, ya lo que la gente vio en redes sociales”, dijo el 16 de septiembre en el programa ‘BLN: La Competencia’ antes de romper en llanto ante los rumores de que al momento del accidente se encontraría en estado de ebriedad.
En las imágenes difundidas en redes sociales sobre el accidente, se logra apreciar el auto de Joselyn Encalada totalmente destruido.
Joselyn Encalada temió por su vida
Durante el programa ecuatoriano, Joselyn Encalada se dejó ver con collarín. Además, reveló seguir en shock aunque ya habían pasado algunos días del accidente.
“No pude pensar en nada, solo esperaba el impacto. Pude haber perdido la vida. Todavía estoy en shock, me viene a la mente que pude haber muerto y que mi carro quedó totalmente destruido”, relató en ‘Los Hackers del Espectáculo’.
¿Quién es Joselyn Encalada?
Joselyn Encalada nació el 24 de diciembre de 1990 en Ecuador. La chica es famosa por su participación en ‘BLN: La Competencia’ y ‘Calle 7’. Además, es presentadora de noticias en OromarTV.