Marcus Ornellas rompe el silencio sobre José Ron y esto dice del ex de Ariadne Díaz

Video El hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas heredó su talento: ¡hasta actúa las cachetadas!

José Ron y Ariadne Díaz volverán a ser pareja a diez años de su ruptura amorosa. Será en la nueva telenovela de Rosy Ocampo, la cual llevará por nombre 'Papás por conveniencia'.

Mientras la hoy expareja mostró su emoción de reencontrarse en la ficción y lo ilusionados que están sobre el nuevo proyecto, Marcus Ornellas rompió el silencio sobre este trabajo de la mamá de su hijo.

Marcus Ornellas: ¿molesto porque Ariadne Díaz será pareja de José Ron?

En entrevista con el programa Hoy, el galán de melodramas fue cuestionado sobre si existen celos o alguna clase de molestia de que la mamá de su hijo Diego comparta créditos con quien fue su expareja en el pasado.

“Cero celoso”, precisó el brasileño, quien desde 2015 sostiene una relación amorosa con Ariadne Díaz.

El actor señaló que tiene una gran amistad con José Ron, quien fue novio de su prometida de 2013 a 2014, año en que se separaron.

“ Ron es amigo, fuimos vecinos y nada que ver. La verdad es que nosotros somos amigos”, detalló este 7 de marzo.

Marcus Ornellas señaló que entiende que este tipo de situaciones formen parte de la carrera de Ariadne Díaz y que para él no significa nada que comparta escena con su exnovio.

“A eso nos dedicamos. Somos muy relajados y respetamos nuestros trabajos, no pasa nada”, precisó.

Ariadne Díaz revela por qué aceptó trabajar con su ex José Ron

A la par que Marcus Ornellas dejó claro que no siente celos de que Ariadne Díaz trabaje con su expareja, la actriz se refirió a su próximo melodrama con José Ron.

Indicó que ella aceptó el proyecto porque su pareja se sentía cómodo y no tenía problema de que ella trabajara con su ex.

“Pues nada, no me parece nada. Marcus y yo estamos bien con eso. Podría ser una cosa muy complicada, si no tuviéramos la relación que tenemos, si Marcus no estuviera cómodo con eso, yo ni siquiera le entraba, pero no es el caso”, sentenció.

Ariadne Díaz afirmó que le da gusto que el público esté interesado en verla una vez más junto a José Ron, porque significa que les gusta la pareja y que será más rating para la telenovela.

“Lo que se diga ahora sí que rating… Más bien yo lo veo como ‘qué padre’, que la gente tenga esa cosa de ‘a ver’, por mí qué bueno que les gusta la pareja”, indicó.

Sobre cómo es la relación actual con su exnovio, la actriz aseguró que “son amigos” y que por mucho tiempo “fueron vecinos”.

Tras dejar claro que no hay problema de volver a ser pareja en la ficción, Díaz lanzó un mensaje a todas aquellas personas que tienen problemas con trabajar con su expareja.