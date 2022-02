José Eduardo Derbez tiene un ataúd y más curiosidades en su casa: así es por dentro (fotos)

José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, es una de las figuras del entretenimiento más queridas por el público, pues con su participación en producciones como ‘Qué pobres tan ricos’ y ‘De viaje con los Derbez’ ha conquistado a sus miles de seguidores.

Si algo caracteriza al joven de 29 años es la naturalidad con la que se dirige a sus fans, prueba de ello es que José Eduardo reaccionó a los videos de sus mamá en TikTok y aseguró que tienen “dos pies izquierdos”.



En más de una ocasión, el intérprete ha hablado de lo difícil que fue para él incursionar en el mundo del entretenimiento, pues contrario a lo que algunos internautas mencionan no se aprovechó del popular apellido de sus padres.

"Estuve meses y meses ahí intentando lograr algo sin la ayuda de nadie y nadie me apoyaba, al grado que llegué un día a casa de mi mamá y me puse a llorar”, aseveró la celebridad.

Sin embargo, su suerte cambió cuando se encontró con el productor Pedro Damián y actualmente es uno de los actores jóvenes más reconocidos en la farándula mexicana. Con sus aventuras se ha robado el corazón de sus seguidores, quienes se mantienen pendientes del contenido que comparte en YouTube, como el recorrido que realizó por el interior de su casa.

Así es la casa de José Eduardo Derbez por dentro

En el programa 'Cuando nadie me ve', de la mano de la ‘standupera’ Isabel Fernández, José Eduardo Derbez mostró cómo luce su casa por dentro y compartió algunas de las curiosidades que ha adquirido.

En su habitación, el joven actor presumió su sillón de masajes, el cual tiene diversas funciones como conectar una pantalla, escuchar música y contestar llamadas. De acuerdo con Derbez, algunas veces duerme ahí cuando llega de trabajar.



José Eduardo también cuenta con una mesa para jugar póquer, pero lo curioso es que en el centro tiene su rostro. El comediante explicó por qué tiene ese diseño.

“Yo tenía una mesa normal, sin mi cara, y el chavo que viene a repartir las cartas me dijo: ‘Oye, yo te la puedo arreglar para que quede mejor’ y me dijo ‘se vería muy bien con tu cara’ y quedó muy padre, me gustó mucho”, puntualizó.



Pero eso no es todo, pues el hijo de Eugenio Derbez sorprendió a sus fans con su cuarto para visitas, pues en él tiene un ataúd en lugar de una cama. Incluso comentó que un día se quedó a dormir ahí.

“La almohada es porque un día me quedé a dormir ahí y quería dormir un poquito más cómodo. Fue muy divertido, fue una experiencia divertida”, señaló el histrión.



¿Qué opinas de la casa de José Eduardo Derbez? ¿Te quedarías a dormir en su cuarto de visitas?