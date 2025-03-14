José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez le reclama a Vadhir por no asistir al bautizo de su hija: “Hay prioridades”

José Eduardo no se quedó callado al recordar que Vadhir, y otros miembros de su familia paterna, no asistieron al sacramento religioso de Tessa. Según Aislinn, todos se fueron a un viaje.

Ve aquí en ViX Par de Ideotas, la serie de Vadhir y José Eduardo que reúne a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Por:Dayana Alvino
Video Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?

José Eduardo Derbez y su pareja, Paola Dalay, bautizaron a su hija Tessa el pasado sábado 15 de febrero, en una iglesia de la Ciudad de México.

Sorpresivamente, la familia paterna del comediante no estuvo presente en tan importante día pues, según contó Aislinn, estarían de viaje celebrando a Vadhir por su cumpleaños.

Pese a dicha ausencia, la celebración ocurrió felizmente con la asistencia de Victoria Ruffo, abuela materna de la pequeña.

“Muy contentos de reunirnos, de estar al lado de Tessa, que es un angelito divino, preciosa”, dijo la actriz en entrevista con la reportera Berenice Ortiz.

Por su parte, José Eduardo negó a la prensa haber programado el evento en una fecha en la que el resto de los Derbez no pudieran acudir: “No, para nada, yo tampoco me sé su agenda”.

“O sea, los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos peleados ni nada”, recalcó, “de hecho, me estoy mensajeando con ellos”.

El bautizo de Tessa.
El bautizo de Tessa.
Imagen Televisa Espectáculos/Instagram

José Eduardo Derbez le reclama a Vadhir por haberse saltado el bautizo de Tessa

Aunque previamente José Eduardo aseveró que no pasaba “nada” porque sus medios hermanos y su papá, Eugenio Derbez, no estuvieron en el sacramento, recientemente se lo reclamó a Vadhir.

Fue durante la emisión en vivo del programa ¡Siéntese Quien Pueda! de este 12 de marzo, en el que ambos promocionaron su serie Par de Ideotas para ViX, que el primogénito de Victoria Ruffo se manifestó.

“Este tema está muy fuerte”, comenzó, “pues no sé, digo, el bautizo es una vez en la vida y es su sobrina, una criatura así [chiquita]”.

El conductor de ‘Miembros al aire’ igualmente aprovechó para señalar que la actividad por la que él, y sus demás parientes, se saltaron acompañar a Tessa en su bienvenida a la religión cristiana la podían hacer en otra ocasión.

“Las ballenas están creo que todo el año, ¿no?, pero bueno, hay prioridades, creo, en la vida”, sentenció tajantemente.

“De hecho no, se me van las ballenas”, se defendió Vadhir, “yo vi a Tessa una semana después. Aparte, hay que mandar la invitación a tiempo”.

Pese a que José Eduardo estaba dispuesto a mostrar en su celular cuándo avisó del acto, su hermano lo detuvo recordándole que estaban ‘al aire’.

Cabe recalcar que las palabras de ambos tenían un evidente tono de mofa, por lo que probablemente esta queja únicamente fue una broma.

Video Los Derbez no asistirán al bautizo de Tessa: ¿no los invitaron?
