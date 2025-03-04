Vadhir Derbez

Hijos de Eugenio Derbez no se “desprenden” del apellido del actor: “Nuestro papá nos mantiene”

Vadhir y José Eduardo volvieron a hablar de la importancia de su apellido, Derbez, luego de que uno de ellos decidiera dejar de usarlo.

No te pierdas el gran estreno de Par de Ideotas en ViX, la serie de Vadhir y José Eduardo que reúne a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, el próximo 7 de marzo.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿José Eduardo se quitará el apellido Derbez como su hermano Vadhir?: esto es lo que hará

Vadhir y José Eduardo, hijos de Eugenio Derbez, hablaron de la importancia y el reto que implica llevar el apellido que ha significado tanto en el medio del espectáculo durante años.

El pasado mes de noviembre, Vadhir dio a conocer que ya sólo utilizaría su nombre de pila con el objetivo de evitar que lo sigan relacionando con su famoso papá.

PUBLICIDAD

“El tener, creo, que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos esos prejuicios detrás, es justo lo que no quiero”, explicó en conferencia de prensa.

Aunque afirmó “respetar la decisión” de su hermano, José Eduardo dejó claro que no opinaba igual: “Yo estoy muy orgulloso de quien soy y de mi nombre”.

Más sobre Vadhir Derbez

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)
2 mins

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Univision Famosos
Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años
2 mins

Belinda y Vadhir Derbez tienen inesperado reencuentro: ella le rompió el corazón hace años

Univision Famosos
José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa
1:02

José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa

Univision Famosos
¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?
1:02

¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?

Univision Famosos
José Eduardo Derbez planeó un reencuentro entre Vadhir Derbez y su ex-novia
3:01

José Eduardo Derbez planeó un reencuentro entre Vadhir Derbez y su ex-novia

Univision Famosos
José Eduardo Derbez le reclama a Vadhir por no asistir al bautizo de su hija: “Hay prioridades”
2 mins

José Eduardo Derbez le reclama a Vadhir por no asistir al bautizo de su hija: “Hay prioridades”

Univision Famosos
¿Los lentes de José Eduardo Derbez son "piratas" y de "tianguis"? Esto dijo
1:06

¿Los lentes de José Eduardo Derbez son "piratas" y de "tianguis"? Esto dijo

Univision Famosos
¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde
0:59

¿Se avecina conflicto entre hijos de Eugenio Derbez por la herencia del actor? Uno de ellos responde

Univision Famosos
“¡Tiembla Fashion Week París!”: José Eduardo Derbez sorprende con costosos lentes de sol de diseñador
1:16

“¡Tiembla Fashion Week París!”: José Eduardo Derbez sorprende con costosos lentes de sol de diseñador

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"
2 mins

Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"

Univision Famosos

“Mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos y sí, pues a este nombre le debo mucho, mucho”, aseguró para ‘Venga la alegría’.

Hijos de Eugenio Derbez no se “desprenden” del apellido de su papá

A meses de destapar sus puntos de vista, ahora Vadhir y José Eduardo volvieron a pronunciarse sobre la relevancia de su apellido, Derbez.

“No por ser parte de la familia quiere decir que se nos esté dando absolutamente nada, que hay un esfuerzo detrás y hay toda una carrera individual de cada quien, detrás de nuestras vidas”, señaló Vadhir en entrevista para el mencionado programa de espectáculos.

José Eduardo, quien también es hijo de Victoria Ruffo, agregó: “La gente que de repente piensa que nuestro papá nos mantiene, que nuestro papá nos da trabajo, pues no”.

“No se trata de como se dice, de: ‘Me voy a desprender del apellido Derbez’. No nos estamos desprendiendo de nada, al contrario, somos una familia muy unida”, aseveró.

Vadhir y José Eduardo juntos también por trabajo

De hecho, dado ese pensamiento, Vadhir y José Eduardo inclusive optaron por emprender su propio negocio, esfuerzo que quedó documentado en la serie Par de Ideotas, que se estrenará en ViX.

PUBLICIDAD

“Teníamos ya mucho tiempo Vadhir y yo queriendo hacer algo juntos y qué mejor que hacernos socios y también al mismo tiempo, volvernos productores de este proyecto”, compartió José Eduardo a ¡Hola! Américas.

“La verdad, estamos muy contentos de este nuestro bebé y de que le vaya muy bien y de que la gente vea todas las locuras que hicimos, que dijimos”, manifestó.

El dúo abrió un ‘pop-up bar’ y acerca de él, Vadhir contó: “Tenemos buenos amigos que también son fiesteros, contactos, hay un poquito de todo… Entonces, sentimos que era una gran idea”.

Video ¿Están distanciados? José Eduardo Derbez revela si Eugenio se enojó por decir que le gusta “embarazar mujeres”
Relacionados:
Vadhir Derbez José Eduardo DerbezEugenio DerbezVictoria RuffoHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD