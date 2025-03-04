Hijos de Eugenio Derbez no se “desprenden” del apellido del actor: “Nuestro papá nos mantiene”

Video ¿José Eduardo se quitará el apellido Derbez como su hermano Vadhir?: esto es lo que hará

Vadhir y José Eduardo, hijos de Eugenio Derbez, hablaron de la importancia y el reto que implica llevar el apellido que ha significado tanto en el medio del espectáculo durante años.

El pasado mes de noviembre, Vadhir dio a conocer que ya sólo utilizaría su nombre de pila con el objetivo de evitar que lo sigan relacionando con su famoso papá.

“El tener, creo, que el apellido hace que la gente automáticamente le ponga una cara a la música y a lo que está escuchando, y tienen todos esos prejuicios detrás, es justo lo que no quiero”, explicó en conferencia de prensa.

Aunque afirmó “respetar la decisión” de su hermano, José Eduardo dejó claro que no opinaba igual: “Yo estoy muy orgulloso de quien soy y de mi nombre”.

“Mi trabajo ha hablado por mí, mis proyectos y sí, pues a este nombre le debo mucho, mucho”, aseguró para ‘Venga la alegría’.

Hijos de Eugenio Derbez no se “desprenden” del apellido de su papá

A meses de destapar sus puntos de vista, ahora Vadhir y José Eduardo volvieron a pronunciarse sobre la relevancia de su apellido, Derbez.

“No por ser parte de la familia quiere decir que se nos esté dando absolutamente nada, que hay un esfuerzo detrás y hay toda una carrera individual de cada quien, detrás de nuestras vidas”, señaló Vadhir en entrevista para el mencionado programa de espectáculos.

José Eduardo, quien también es hijo de Victoria Ruffo, agregó: “La gente que de repente piensa que nuestro papá nos mantiene, que nuestro papá nos da trabajo, pues no”.

“No se trata de como se dice, de: ‘Me voy a desprender del apellido Derbez’. No nos estamos desprendiendo de nada, al contrario, somos una familia muy unida”, aseveró.

Vadhir y José Eduardo juntos también por trabajo

De hecho, dado ese pensamiento, Vadhir y José Eduardo inclusive optaron por emprender su propio negocio, esfuerzo que quedó documentado en la serie Par de Ideotas, que se estrenará en ViX.

“Teníamos ya mucho tiempo Vadhir y yo queriendo hacer algo juntos y qué mejor que hacernos socios y también al mismo tiempo, volvernos productores de este proyecto”, compartió José Eduardo a ¡Hola! Américas.

“La verdad, estamos muy contentos de este nuestro bebé y de que le vaya muy bien y de que la gente vea todas las locuras que hicimos, que dijimos”, manifestó.

El dúo abrió un ‘pop-up bar’ y acerca de él, Vadhir contó: “Tenemos buenos amigos que también son fiesteros, contactos, hay un poquito de todo… Entonces, sentimos que era una gran idea”.