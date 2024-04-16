José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez tiene un primo que es futbolista y pocos lo saben

José Eduardo Derbez es primo de un famoso futbolista y pocos lo saben, pero el parentesco quedó en evidencia por una foto del deportista con su tío Eugenio Derbez, demostrando que es idéntico a los actores.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video ¿Suegros metiches? Paola Dalay ventila a los padres de su novio José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez no es el único famoso de su familia y es que además de sus medios hermanos, Aislinn y Vadhir Derbez, tiene un primo que es reconocido futbolista.

Él es el famoso primo de José Eduardo Derbez que juega en el Cruz Azul

Louis Víctor Estrada Derbez Benavente es un futbolista del Cruz Azul y pocos saben que es sobrino de Eugenio Derbez.

En 2020, el futbolistaconcedió una entrevista al youtuber Alan Lemarroy y habló sobre su familia, en específico cómo su bisabuelo francés conoció a su bisabuela.

“Mi bisabuelo y su familia vinieron de Francia, llegaron a San Luis y acá conoció a mi bisabuela y ahí empezó nuestra descendencia”.

El primo de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez debutó en el futbol mexicano en el Club Deportivo Toluca en 2020, ingresando a la Sub-17; dos años después, su talento lo llevó a unirse al Cruz Azul en la temporada 2022-2023, y ahora es mediocampista en la Sub-23.

Eugenio Derbez publica foto con su sobrino futbolista

El futbolista no desea recibir ayuda de su familia y poco a poco se ha abierto paso en el deporte; además, son pocas las fotos que él comparte junto a su familia.

Sin embargo, el parecido físico del Louis Estrada Derbez quedó al descubierto por la foto que publicó Eugenio Derbez en su cuenta de Instagram hace cinco días.

El actor se dijo emocionado y sobre todo orgulloso de la carrera de su sobrino, a quien le hizo una divertida petición, recordando que su personaje en ‘La Familia P. Luche’ es fan del Cruz Azul.

“Con mi querido sobrino, que orgullosamente juega en la Sub-23 de mi querido Cruz Azul. Mi querido Victor, ya no permitas que se infarte Ludovico Peluche. Tú eres la nueva esperanza de la familia”, escribió.

Él es el famoso sobrino de Eugenio Derbez, es futbolista y juega en el Cruz Azul
Él es el famoso sobrino de Eugenio Derbez, es futbolista y juega en el Cruz Azul
Imagen Instagram Eugenio Derbez


Los usuarios destacaron en el hilo de comentarios que el futbolista tiene un gran parecido con su famoso tío y hasta que luce idéntico a José Eduardo Derbez.

“Sí se parecen”, “Hasta el sobrino salió igualito”, “Parece más hijo de Eugenio”, “Se parece a José Eduardo”, “Wow, parece su hijo”, se puede leer en la red social.


