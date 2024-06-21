¿Victoria Ruffo venderá la exclusiva de su reencuentro con su ex Eugenio Derbez?

Video Victoria Ruffo manda mensaje a Eugenio Derbez por el Día del Padre

Victoria Ruffo sabe que está en la “cuenta regresiva” para que nazca su primera nieta, fruto de la relación que su hijo José Eduardo Derbez mantiene con Paola Dalay.

El importante acontecimiento marcará, además, el reencuentro de la actriz con su ex, Eugenio Derbez, de quien se separó en medio de una fuerte pelea.

Ante la inminente llegada de dicho día, ella confesó si está de acuerdo con que su retoño venda la exclusiva del encuentro entre ella y el comediante.

¿Victoria Ruffo apoya que se venda la exclusiva de su reencuentro con Eugenio Derbez?

Visiblemente emocionada, Victoria Ruffo compartió que espera con ansias que la pequeña Tessa llegue a este mundo.

“Ya estoy desesperada, creo que estoy más desesperada yo que ellos (sus papás). Ya quiero cargarla. La verdad estoy muy emocionada”, dijo en declaraciones presentadas por el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’ el 21 de junio.

La protagonista de telenovelas como ‘La Madrastra’, que puedes ver aquí en ViX, puntualizó que el parto podría ser “a principios de julio”, “si es que no se adelanta”.

Al respecto de si apoya que José Eduardo cobre a alguna revista para que privilegiadamente reporte su reunión con Eugenio Derbez, ella expresó:

“Sí, pero que me dé la mitad de lo que venda”, aseveró entre risas Ruffo, quien terminó su romance con el productor en 1996.

Fue el pasado mes de mayo cuando José Eduardo aseveró que no sería mala idea cobrar por la imagen en la que sus papás salgan juntos.

“Tomo foto y la vendo, voy a marcarles a todos ustedes (los medios)”, mencionó en aparente tono de broma al micrófono de ‘De primera mano’.

Victoria Ruffo opina de Eugenio Derbez como abuelo

Aunque en el pasado Victoria Ruffo ha acusado a Eugenio Derbez de haber sido un padre ausente para José Eduardo, actualmente anhela que esté cerca de su nieta.

“No sé Eugenio cómo vaya… él ya es abuelo incluso. No sé cómo sea como abuelo, habría que preguntarle a la niña”, indicó, refiriéndose a la pequeña Kailani, primogénita de Aislinn Derbez.

