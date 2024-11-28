José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez en llanto “como Victoria Ruffo”: revela dramático momento con su bebé

El actor se sinceró sobre el dramático momento que vivió con su hija Tessa, de quien tuvo que separarse por un importante motivo.

Elizabeth González.
José Eduardo Derbez rompió en llanto al “estilo Victoria Ruffo” tras separarse de su hija. El actor se sinceró sobre el dramático momento que vivió con Tessa cuanto tuvo que alejarse de ella por motivos de trabajo.

Sin especificar cuándo sucedió el difícil momento, el hijo de Eugenio Derbez reveló en ‘Miembros al Aire’, show de la cadena mexicana Unicable, que no pudo evitar romper en llanto cuanto estaba a punto de subir a un avión.

“Estaba a punto de tomar un viaje y la verdad me dio mucha tristeza de dejar a mi hija y empecé a llorar, pero así, estilo Victoria Ruffo en novela de las 9 de la noche, pero mal”, confesó el 21 de noviembre.

José Eduardo declaró que, aún con los sentimientos a flor de piel, pero más tranquilo, retomó su camino y se dispuso a ingresar al área de abordaje.

“Entonces me puse mis lentes y mi gorra”, continuó. Sin embargo, detalló que al ingresar por el control de seguridad, tuvo que despojarse de sus accesorios.

“Me las quito y me dice el wey de seguridad: ‘¿Qué está chillando o qué?’”, recordó, haciendo énfasis en que pensó que recibiría apoyo por parte del guardia de seguridad ante el complicado momento que acaba de experimentar con su bebé.

Yo juré que me iba a hacer una broma o que me iba a abrazar por lo menos, y le dije: ‘Sí’. Y él me dice: ‘¿Y eso por qué?’. Todavía le expliqué: ‘Es que me voy a un viaje muy largo y me despedí de mi hija y mi mujer’. Y me dice: ‘Ah bueno, ya ándele’. Me fui, pero me dieron ganas de regresarme a reclamar, aunque dije: ‘¿Para qué?’”, sentenció.

José Eduardo Derbez debutó como papá el 30 de junio pasado con el nacimiento de Tessa, quien es fruto de su relación con Paola Dalay.

La bebé, que está próxima a cumplir 6 meses, es nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

