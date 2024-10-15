¿José Eduardo Derbez y su novia estuvieron a punto de terminar?: esta habría sido la causa

Video ¿Eugenio Derbez le recriminó por decir que “le gusta embarazar mujeres”? José Eduardo lo revela

Antes del nacimiento de su hija Tessa, José Eduardo Derbez y su novia enfrentaron una situación incómoda por ‘culpa’ del alcohol, a tal punto de que el actor pensó que era el fin de su relación con Paola Dalay.

La modelo de 22 años admitió en el podcast ‘El Búnker’ la vez que el padre de su hija la hizo perder la paciencia por su consumo de alcohol y, aunque asegura, ahora le da risa, en aquel momento la desesperó.

“Hay una en específico que me encanta, la voy a contar”, comenzó. “Se supone que ese día teníamos que ver al arquitecto que nos estaba remodelando (...) entonces al señorito se le ocurre que era una muy buena idea ponerse a embriagar antes con un amigo”, recordó en el show de YouTube transmitido el 10 de octubre.

La novia de José Eduardo Derbez explicó que el actor había acordado reunirse con el arquitecto a las 6 p.m., pero a las 4 p.m. ya estaba “echándose caballitos” con un amigo.

“A José Eduardo se le ocurre sacar dos caballitos, como siempre, servir tequila y poner la botella en medio. La botella estaba nueva, para esto se sirvieron uno y van con el otro. Todos vemos a José Eduardo y nos dan ganas de embriagarnos", contó.

“Ya después de media botella, yo poco a poco la fui alejando, la fui quitando y llega José Eduardo y la vuelve a sacar. Para esto llevaban dos botellas y valió. A parte yo embarazada”, continuó.

A pesar de sus intentos por frenar la ‘repentina fiesta’, José Eduardo siguió tomando y recibió al arquitecto con varias copas de más. Entonces, Paola Dalay reveló que durante la reunión, el padre de su hija comenzó a hacer peticiones extravagantes como “un cuarto rojo con cruces” para Tessa.

“El arquitecto me dijo: ‘wey, me preocupaba más la cara de tu mujer que dije, se van a separar’. Entonces imagínate las caras”, agregó el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, reconociendo que, al igual que el arquitecto, pensó que pasaría lo peor con su relación.

Paola Dalay reveló que la situación todavía se volvió más difícil cuando José Eduardo Derbez pidió “mármol” para decorar la casa y otros materiales costosos.

“Al día siguiente me dice: ‘¿Vino el arquitecto ayer?’… imagínate… Sobria, soportando a un borracho”, sentenció entre risas.