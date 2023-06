José Ángel Llamas dejó las telenovelas en la cima de su carrera: ¿qué fue de él y cómo luce ahora?

“Mi papá me llevaba cincuenta y pico años y yo cuando crecí, crecí sin identificarme con él, entonces, yo crecí sin identidad y trataba de buscar dónde me podía sentir cómodo. Entonces, en la fama lo que encontré fue un personaje que creía que era yo, pero, que en realidad estaba fabricando y me di cuenta de que todo era mentira”.