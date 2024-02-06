Jorge Salinas responde si su hija Gabriella lo invitará a su boda: ¿la entregaría en el altar?

Video ¿Jorge Salinas fue un padre ausente? Ellos son todos sus hijos (a 2 no los quería reconocer)

Jorge Salinas se sinceró al respecto de la posible futura boda de su hija Gabriella con su pareja Matthew Ruiz, tras casi 8 años juntos.

Fue el pasado 15 de diciembre cuando la mamá de la ‘influencer’, Adriana Cataño, reveló que cree que próximamente ella dará el siguiente paso en su relación.

“De repente ven por ahí unas fotos, no sé, de compromiso pronto, quién sabe. Yo creo que sí (habrá casamiento)”, compartió al programa ‘Ventaneando’.

¿Jorge Salinas estará en la boda de su hija Gabriella?

A semanas de dicha declaración, es Jorge Salinas quien ahora revela que, hasta el momento, Gabriella no le ha comentado ya tener planes de unirse a Matthew.

“¿En serio (va a casarse)? Fíjate que no (me ha invitado) y hablé con ella ayer”, dijo irónicamente en entrevista con medios como Despierta América este 5 de febrero.

Al ser cuestionado acerca de si eso significaba que la modelo no contraerá nupcias, él replicó: “No sé. ¿Yo cómo voy a hablar del matrimonio de mi hija?”.

“Solamente puedo decir que ella está muy contenta, muy bien, con su novio”, añadió el protagonista de telenovelas como Fuego en la Sangre, que puedes ver aquí en ViX.

Uno de los reporteros le preguntó directamente al histrión: “Y si se casa, ¿si irías a la boda?”, a lo que él rápidamente contestó: “Por supuesto, si no, ¿quién la va a entregar? Bueno, a menos de que no quiera”.

En cuanto a si desea que su yerno le pida la mano de la presentadora “como se debe”, Salinas dejó claro que no lo considera necesario.

“No. No sé cuáles sean las costumbres de estas nuevas generaciones, pero hay que respetarlos”, sentenció para finalizar este tema.

Jorge Salinas atento al vínculo de Gabriella y su novio

En esta misma oportunidad, Jorge Salinas aclaró que “hace muchísimo tiempo” que conoció al galán de Gabriella, de 28 años.

“No cuidas (cada detalle), pero por lo menos te ocupas de los tratos que hay entre ellos y si ves algo que no te parezca, muy sutilmente lo haces notar y lo tienes que decir porque finalmente tú eres el padre”, externó.

“Jamás en la vida (he sido un papá celoso), trato de ser un padre presente y comprensivo, que es lo más importante”, agregó.

Hija de Jorge Salinas ha hablado de boda con Matthew Ruiz

Años atrás, Gabriella Cataño fue honesta al contar que todavía no consideraba dar el ‘Sí, acepto’ con su novio, pese a que ya llevaban cinco años y medio.

“De casarme con él, vamos a ver, el anillo para cuándo”, enunció ante el micrófono de ‘Ventaneando’ en septiembre de 2021.