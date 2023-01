“¿Qué haría con un hombre de edad avanzada?”: Ex nutrióloga de Jorge Salinas se defiende

La nutrióloga Anna Paula Guerrero compartió en su cuenta de Instagram un contundente mensaje para, nuevamente, desmentir que haya sostenido una relación extramarital con Jorge Salinas.

El pasado 25 de enero, el histrión de 54 años afirmó que el vínculo que mantuvo durante año y medio con Guerrero fue “única y exclusivamente profesional”.

“Quiero que quede muy claro: Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio”, externó ante medios de comunicación como Despierta América.

Horas más tarde, la doctora calificó las declaraciones de Salinas como “atinadas”, pese a que en días previos aseveró que “había como un tipo de coqueteo” por parte de él hacia ella.

“Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda. […] Me dio mucha risa, fue como: ‘¿Qué acaba de pasar?’. Claro que no [me lo esperaba]”, dijo a Luis Magaña sobre las imágenes en las que se le ve con el actor.

Ex nutrióloga de Jorge Salinas habla sobre la polémica

Si bien Jorge Salinas pidió que se deje de hablar de este tema, Anna Paula Guerrero publicó en la citada red social, el pasado 29 de enero, un texto con el que transmitió “información no revelada”.

“Di como 15 entrevistas, hoy me da risa y lástima que el morbo de una fotografía sacada de contexto les haya importado más a los medios que otras cosas de las que pude haber opinado”, escribió en un inicio.

Ella sentenció que “siempre” ha dicho “la verdad” al respecto de lo que sucedió con el protagonista de Fuego En La Sangre (telenovela que puedes ver gratis en ViX).

Guerrero, de 28 años, dio a conocer que actualmente está soltera, así como las razones por las que no entablaría un romance con un padre de familia, como lo es Salinas.

“En este momento de mi vida no estoy interesada en una relación. Si a los jóvenes no les tengo paciencia, ¿yo qué haría con un hombre de edad avanzada, compromisos y descendencia?”, sentenció.

Sin mencionar el nombre del esposo de Elizabeth Álvarez, Anna Paula expresó: “Varias reporteras me han dicho que las ha besado”.

También reiteró que aquel día que se encontró con Jorge, a las afueras de las instalaciones de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, y fueron fotografiados, solamente era en calidad de su nutrióloga.

“Yo solo iba a entregar el medicamento, como se lo he entregado a cientos de personas en mis tiempos libres, así garantizaba su seguridad y que no se rompiera la red fría”, expuso.

“Para la persona que dio la información [a TVNotas]: ¿En qué cabeza cabe tanta cosa? Yo por eso no veo telenovelas”, agregó.

Finalmente, Guerrero negó haber “armado” la noticia de su supuesto amorío con Salinas: “¿Para qué? Ni compré la revista. Es mi intención publicar en revistas científicas internacionales”.

¿Ex nutrióloga de Jorge Salinas está desempleada?

La nutrióloga Anna Paula Guerrero aseguró en una conversación con los presentadores de ‘De primera mano’, hace cinco días, que estaba “rebasada” de trabajo. Sin embargo, TVyNovelas reporta que ella presuntamente “está buscando empleo en clínicas de nutrición y fitness”.

En su reciente post de Instagram, Anna compartió el número de teléfono en el que puede ser contactada. “Ver a mis pacientes mejor cada día en su salud física es mi interés, sin rencores”, apuntó.