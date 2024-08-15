Nace bisnieto de Joan Sebastián: José Manuel Figueroa lo presenta como “dueño de Juliantla”

Video José Manuel Figueroa no cumplió uno de los últimos deseos de Joan Sebastian y explicó la razón

José Manuel Figueroa disfruta de su etapa como abuelo, así lo demostró este jueves 15 de agosto en sus redes sociales, cuando presentó a su nieto Bash.

El hijo mayor de Joan Sebastian compartió, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía del bebé, a quien por fin pudo conocer.

“Por el resto de mi vida quedará guardando este día, teñido el recuerdo de ti quedará mi sonrisa, gracias al Universo que hoy te conocí”, escribió.

Además de esta fotografía, José Manuel Figueroa compartió un tierno video en el que se dejó ver con el pequeño Bash entre sus brazos. Fue precisamente en esta publicación donde presentó a su nieto como “el dueño de Juliantla”, pequeña localidad de Guerrero (México) en la que nació y de la que también es originario Joan Sebastian.

“El dueño de los cerros de mi pueblo, Juliantla”, aseveró.

Así presentó José Manuel Figueroa a Bash, su primer nieto. Imagen José Manuel Figueroa / Instagram

José Manuel Figueroa dice que será “el peor abuelo del mundo”

Aunque fue hasta ahora que José Manuel Figueroa presentó a su nieto, la primera vez que habló del pequeño Bash fue en mayo pasado.

El intérprete de ‘Rosas y Espinas’ contó al periodista Ernesto Buitrón que moría por conocer al bebé, quien era el “verdadero dueño” de Juliantla.

“Ya me siento más viejo, ya me duelen más los huesos”, bromeó. “Estoy súper emocionado, la verdad. Ya quiero que me lo preste Gaby para enseñarle a mi nieto que es dueño de Juliantla… el verdadero dueño”, expresó.

Sin embargo, se declaró como “el peor abuelo”, ya que, a diferencia de otras familias, él sería muy consentidor.

“Yo creo que voy a ser el peor abuelo del planeta. (Voy a ser alcahuete) cien por ciento. Estoy muy contento por mi hija. Me encanta la idea que esté sufriendo todas las noches, que no pueda dormir (ahora me va a entender)”, sentenció.

Bastión (Bash) Bailey nació el 13 de febrero de 2024. El nieto de José Manuel Figueroa es fruto del matrimonio que su hija Gabriela Figueroa formó con Christian Bailey.