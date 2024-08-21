JLo y Ben Affleck ya habían mostrado las ‘red flags’ de su relación en documental: ella expuso sus cartas de amor

Video ¿Ben Affleck engañó a sus esposas? Las evidencias que lo dejan mal parado

Aunque los hijos de JLo y Ben Affleck querían una reconciliación , finalmente se dio a conocer que la cantante le pidió el divorcio al actor el martes 20 de agosto en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Sin embargo, los actores ya habían dado señales de que su relación no iba del todo bien. Especialmente en el documental de Jeniffer Lopez ‘The Greatest Story Never Told’ la pareja evidenció varias ‘red flags’ de su matrimonio.

JLo compartía muchos detalles íntimos de su relación con Ben Affleck



En ‘The Greatest Story Never Told’ Ben Affleck aparece contando sus dudas sobre la manera de ser tan abierta de Jennifer Lopez. Para el actor fue difícil adaptarse a ella, pues él no suele compartir su vida privada con todo el mundo:

“Sin duda, yo hago las mismas cosas, pero las cosas privadas siempre las he sentido sagradas y especiales porque, en parte, son privadas. Así que esto fue algo así como un cambio para mí”.



Aunque Ben Affleck intentó adaptarse al estilo de vida de la cantante, a través de sus acciones dejó ver en distintas ocasiones que los reflectores en su intimidad no eran lo suyo, como cuando se le vio dándole un portazo a su carro luego de que JLo se bajara de él.

JLo expuso con todo su equipo las cartas de Ben Affleck



En el documental de Jennifer Lopez también se narra que Ben Affleck le regaló a la cantante un libro en su primera Navidad juntos tras su reencuentro. Este contenía cada carta y cada correo electrónico que la pareja se había escrito a lo largo de 20 años.

Sin embargo, en lugar de cuidarlo como un gran tesoro, López dejó el libro en el estudio y dejó que todos sus colaboradores lo leyeran para buscar algún tipo de inspiración para sus canciones.

Ben Affleck no podía creer que ella lo había exhibido de tal manera, pues incluso los compañeros de trabajo de JLo le pusieron un apodo a partir de sus tiernas cartas de amor:

“Le pregunté, ¿has estado mostrándole a todos los músicos esas cartas? Y me dijo, sí, ahora te llamamos el Poeta Affleck. Y solo pensé: Dios mío.”

Ben Affleck no quería que su relación con Jennifer López se basara en redes sociales



Tras 20 años separados, Jennifer López y Ben Affleck tuvieron que acomodar los acuerdos de su relación a las exigencias de la actualidad, como las redes sociales.

En el documental ‘The Greatest Story Never Told’ Ben Affleck confesó que él habló con JLo para hacerle saber que él no quería que su matrimonio se basara en su imagen en Internet.

Sin embargo, el actor tuvo que ceder en este tema en particular. Desde estos “pequeños” detalles se podía vislumbrar que la pareja tenía dos enfoques completamentes diferentes de la vida, los cuales probablemente los orillaron a separarse:

“Cuando volvimos a estar juntos, le dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Entonces me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con un capitán de barco y dijeras: ‘Bueno, no me gusta el agua’”.