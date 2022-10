¿JLo se distanció de su papá por la cienciología? Así es su relación con David Lopez

A lo largo de más de tres décadas, la actriz de ‘Experta en Bodas’ (que puedes ver gratis en ViX) ha tenido contacto con la cienciología, una religión que predica que los humanos son seres inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza y, para conocer los secretos de la misma, deben invertir grandes cantidades de dinero a su iglesia.

La relación de JLo con esta religión no es porque profese estas creencias, sino porque su papá David Lopez sí lo hace. Asimismo, una de sus mejores amigas, la actriz Leah Remini, también era creyente.

¿Jennifer Lopez se distanció de su papá por la cienciología?



El hecho de que el papá de JLo profese esta religión ha generado que muchos especulen que su relación padre e hija no es tan estrecha como la que tiene la cantante con su mamá Guadalupe Rodríguez.

Varias de estas especulaciones se deben a una serie de presuntas reglas que la cienciología les demanda a sus creyentes. Te explicamos.

Leah Remini, una de las amigas más cercanas de Jennifer Lopez y con la que compartió créditos en ‘Second Act’, practicaba la cienciología, pero en 2013 decidió alejarse de esta religión y actualmente es una de las mayores críticas de la misma.

De acuerdo con Remini, los miembros activos de la cienciología deben de alejarse de las personas que se desvinculan de esta fe y hablan mal de la iglesia, así como de aquellos que están vinculados con estos disidentes.

En ese sentido, el papá de JLo debería alejarse de su hija debido a que la cantante mantiene todavía una amistad con Remini.

“La [práctica] de Cienciología dice que su padre debería desconectarse de ella porque ella está conectada conmigo”, contó Leah a People, 1 de septiembre de 2017.



No obstante, la actriz y amiga de Jennifer Lopez advirtió que el distanciamiento entre David Lopez y JLo realmente no había sucedido en ese entonces.

“No ha sucedido. Aunque no quiero que eso le suceda a Jennifer ni a su familia, es la [práctica] de la cienciología. Se lo hacen a todos los demás que no son un gran nombre”.



En comparación con las apariciones que Jennifer Lopez hace con su mamá Lupe en eventos de Hollywood y las fotos y videos que publica con ella en su Instagram, los momentos que comparte con su padre realmente son muy pocos.

Sin embargo, eso no significa que no exista una bonita relación entre la actriz de ‘Ciudad del Silencio’ (que puedes ver gratis en ViX) y su papá.

Por ejemplo, en una entrevista para CBS News el 29 de enero de 2007, la cantante dejó en claro que a pesar que ella no practica la cienciología (fue criada como católica), cree que las personas que profesan esta fe, como su padre, son de las mejores que ha conocido.

“Son algunas de las mejores personas que he conocido en mi vida. Son personas encantadoras y genuinas...

Mi papá ha sido cienciólogo durante 20 años. Es el mejor hombre que he conocido en mi vida y, por lo tanto, es extraño para mí que la gente quiera pintarlo de manera negativa”.



Años más tarde, la alta estima y amor que Jennifer le tiene a su papá continúan más fuertes que nunca, lo cual es evidente en cada día del padre en el que le dedica amorosos mensajes.

Por ejemplo, este 2022, la cantante compartió un emotivo texto a su progenitor en su newsletter On The JLo en donde recordó una de las cosas más significativas que le ha dicho David.

“Nunca olvidaré en tu cumpleaños un año que me viste batallando y aunque traté de ocultarlo y no sabías por qué, viniste y te sentaste a mi lado y me dijiste: 'Quiero que sepas... hay una persona en el mundo que no quiere nada de ti, solo quiere amarte y estar ahí para ti... tú tienes eso. Soy yo”

Eso está grabado en mi memoria para siempre... Me has mostrado lo más importante en la vida que cualquier padre puede mostrarle a alguien: ser una buena persona. Lo hiciste con tu propio ejemplo. Te amo papi... ¡¡Feliz Día del Padre!!”

Asimismo, un año antes, en 2021, también compartió lo mucho que ama a su papá.

“Papi, no hay suficientes palabras para describir lo que significas para mí… ¡Te amo por siempre… en todos los sentidos! #FelizDíaDelPadre a todos los papás increíbles que apoyan todos los días a sus bebés!! Eres necesario, apreciado y amado más de lo que probablemente nunca sabrás. 🤍🤍🤍🤍🤍 Hoy te celebramos!!”