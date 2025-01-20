¿Famosa periodista se burla de los matrimonios fallidos de Jennifer López?: esto dijo

Video ¡Se acabó! JLo y Ben Affleck ya estarían divorciados: ella declara su “amor” a otro actor

La periodista Megyn Kelly hizo fuertes declaraciones en contra de Jennifer López durante el rally de victoria del ahora presidente Donald Trump.

El domingo 19 de enero, al subir al estrado del Capital One Arena de Washington, DC, la periodista Megyn Kelly se refirió a JLo en un aparente tono irónico, ya que para emitir su discurso, hizo referencia a los matrimonios fallidos de la intérprete de 'On the floor' en el contexto de que estuvo apoyando a Kamala Harris durante su campaña política.

PUBLICIDAD

“Esas celebridades de Hollywood creen que nos tienen que decir cómo votar, ¿en serio? Esas celebridades no saben nada de nada”, se le escucha decir a la presentadora de ‘The Megyn Kelly Show’ en el video que ella misma compartió en Instagram.

“Lo único que JLo sabe hacer es arruinar matrimonios, ella es una experta en eso. ¿Por qué debería saber cómo dirigir un país también? Así que, adiós JLo, no te funcionó", agregó en un supuesto tono sarcástico, según refieren algunos usuarios de Internet.

Supuestamente, este mismo tono también lo habría empleado al referirse a Meryl Streep y Oprah Winfrey, quienes, al igual que JLo, apoyaron a Kamala Harris durante su campaña política.

"¡Adiós JLo y Meryl Streep!", subrayó y más adelante, sentenció: “Tenemos derecho a ofender, provocar, molestar y defender lo que creemos, incluso si lo consideramos controvertido”.

Hasta el momento, Jennifer López no se ha pronunciado sobre el tema, al igual que Meryl Streep y Oprah Winfrey.