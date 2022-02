Jenicka López cree que Chiquis es "demasiado buena" y por eso "se aprovechan de ella"

"A veces no sé por qué la gente me sigue, pero trato de ser muy honesta, transparente con todo lo que he vivido", dijo Jenicka sobre sus más de un millón de seguidores. "A veces me he sentido sola, sí he vivido muchos momentos difíciles, pero los he superado con la ayuda de Dios. He batallado con mucho, pero también he logrado mucho", agregó a People en Español.