James Franco confesó la verdad tras ser acusado de conductas sexuales inapropiadas

En 2021, James Franco pagó $2.2 millones de dólares para resolver una demanda de 2019 por parte de exestudiantes de su escuela de actuación que lo acusaban de conductas sexuales inapropiadas. Sin embago, no era la primera vez que se vio envuelto en una polémica.

Las acusaciones y polémicas de James Franco

El actor enfrentaba acusaciones de diferentes mujeres desde 2014, que se fueron sumando en los años siguientes. Franco llevó el proceso legal en silencio y alejado de las cámaras, pero ahora habló de los señalamientos en su contra en el podcast de Jess Cagle de Sirius XM.

El actor explicó que, antes de las acusaciones, estuvo en rehabilitación por abuso de sustancias y lidió con el alcoholismo cuando era adolescente, por lo que sus nuevos problemas los manejó de manera similar porque “también estaban relacionados a la adicción”.

“La atención de las mujeres, el éxito con las mujeres, también se convirtió en una gran fuente de validación para mí. El problema con eso es que, como con cualquier tipo de droga, nunca es suficiente, dijo James Franco en la entrevista.

James Franco confesó que es "adicto al sexo"

Franco explicó que llevaba varios años trabajando una adicción al sexo después de que la identificara a través de un libro que le regaló su cuñada, la productora Iris Torres.

“Cuando leí este libro me pegó como una bala y fue como ‘Oh, Dios mío, ese soy yo’. Y, hasta ese momento, tenía ideas de que tal vez eso era un problema, pero después de leer el libro supe que era un problema que no iba a resolver por cuenta propia. Es una droga muy poderosa y estuve enganchado a ella por 20 años más”, contó Franco.

James franco y las acusaciones de abuso sexual

Respecto a las acusaciones de abuso sexual, el actor dijo estar “cegado por la dinámicas de poder y también completamente cegado hacia los sentimientos de las personas”.

La demanda expresaba que James Franco "buscaba crear una tubería de mujeres jóvenes que serían utilizadas para su propia explotación sexual y personal en el nombre de la educación”, ya que existía una clase en su escuela llamada “Clase magistral: escenas de sexo”.

El actor dijo que “fue estúpido” llamar a la clase de esa manera, pues los estudiantes aprendían a llevar escenas de romance, mas nunca se trató de sexo explícito.

James Franco negó que la fundación de su escuela fuera una pretexto para “conseguir mujeres jóvenes”, pero admitió haber tenido relaciones sexuales con algunas de sus estudiantes, pensando que se trataba de un acuerdo consensuado.

“No me acosté con nadie en esa clase en particular, pero, en el transcurso de mi enseñanza, sí me acosté con las estudiantes y eso estuvo mal. Pero no fundé la escuela para eso y yo no elegía a las personas que estaban en las clases, así que no fue parte de un plan maestro. Pero sí hubo instancias en las que estuve en una situación consensuada con alguna estudiante y no debí haberlo hecho”, expresó James Franco.

El actor dijo que en ese momento “no tenía la mente clara” y pensaba que “si era consensuado, estaba bien”, pues no notaba el desequilibrio en la dinámica de poder entre las estudiantes y su figura como maestro y actor famoso.

Franco también contó que está en una nueva relación estable con Isabel Pakzad, y habló sobre la separación profesional con Seth Rogen, con quien no está trabajando actualmente debido a las acusaciones contra Franco; no obstante, el actor dijo entender el contexto sobre la decisión de Rogen.

"[Seth Rogen] Tuvo que responder por mí, porque yo estaba en silencio. No quiero que Seth, mi hermano, ni nadie más tenga que responder por mí", explicó Franco.