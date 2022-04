Allanan el departamento de Jaime Camil en México: el mismo modus operandi que a Silvia Pinal

Sin embargo, Camil lleva varios años radicando en Los Ángeles, por lo que los criminales fracasaron en su intento de robarle sus pertenencias: "Me dice Jaime: 'Gustavo, no tengo ni una sola camisa ahí porque yo vivo en Estados Unidos, entonces no encontraron nada'", narró el periodista mexicano respecto a su plática con el actor.