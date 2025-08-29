Jaime Camil reacciona tras ser criticado por apoyar a una “imparable” Ángela Aguilar: “¡Qué bárbaro!”

Video Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron

Jaime Camil reaccionó a las críticas que comenzó a recibir después de expresar públicamente su apoyo a Ángela Aguilar.

El actor dejó clara la admiración que siente por la cantante luego de que la viera presentarse en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, el pasado 16 de agosto.

PUBLICIDAD

“Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. ¡Bravísimo!”, escribió en Instagram, halagando a la hija de Pepe Aguilar.

“Tu trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”, agregó, para describir un video en el que se muestra el momento en el que la saludó después del concierto.

Luego de que él presumiera en sus redes sociales ese encuentro, los internautas se lanzaron en su contra con comentarios como, “el dinero no quita lo naco” y “lo hizo para hacerse notar un poco", de acuerdo con Milenio.

Jaime Camil sorprendido por el “hate” tras apoyar a Ángela Aguilar

Después de que se convirtiera en blanco de ataques, Jaime Camil confesó que lo sorprendió el “hate” que le llegó por demostrar su admiración por Ángela Aguilar y su familia.

“Sí dije: ‘¡Qué bárbaro, qué cosas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! ¡Qué locura!’”, dijo en un ‘live’ de Instagram con el periodista Ricardo Casares.

Quien fuera el protagonista de telenovelas como ‘La fea más bella’, que puedes ver aquí por ViX, aseguró que “no estoy enterado” de la razón por la que la gente “está enojada” con la cantautora.

“No me quiero hacer el interesante ni el, ‘ay sí, vives en Estados Unidos y no ves’, no, no, no, es que de verdad, te juro que aquí no llegan los canales y no llegan los programas de escándalos y de chismes”, argumentó.

Reflexionando al respecto, ahora que ya sabe acerca de la polémica que protagonizan Ángela y Christian Nodal, Camil indicó:

“Pasar por un escándalo fuerte, cualquiera que sea, se requiere mucho temple, o sea, mucha valentina y mucho temple”.

PUBLICIDAD

Jaime Camil destaca el apoyo a Ángela Aguilar

Recordando el ‘show’ que brindaron Ángela, Pepe y Leonardo Aguilar, Jaime Camil señaló que, al menos en lo que presenció, no se notaría que hay quien esté disgustado con ellos.