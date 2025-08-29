Jaime Camil

Jaime Camil reacciona tras ser criticado por apoyar a una “imparable” Ángela Aguilar: “¡Qué bárbaro!”

El actor aseguró que le sorprendió ver todo el ‘hate’ que le cayó después de que halagara a la cantante tras verla en un concierto. Él también afirmó que desconocía que ella y su esposo, Christian Nodal, están en medio de la polémica.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Así fue la “boda espiritual” de Ángela Aguilar y Nodal en Roma: ni a Pepe le dijeron

Jaime Camil reaccionó a las críticas que comenzó a recibir después de expresar públicamente su apoyo a Ángela Aguilar.

El actor dejó clara la admiración que siente por la cantante luego de que la viera presentarse en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, el pasado 16 de agosto.

PUBLICIDAD

“Pocas veces en mi vida había escuchado una voz tan privilegiada, cálida y potente. ¡Bravísimo!”, escribió en Instagram, halagando a la hija de Pepe Aguilar.

“Tu trascendencia como artista será indeleble, atemporal e imparable”, agregó, para describir un video en el que se muestra el momento en el que la saludó después del concierto.

Más sobre Jaime Camil

Thalía y Jaime Camil fueron novios, pero su historia de amor terminó por 'culpa' de la cantante
0:53

Thalía y Jaime Camil fueron novios, pero su historia de amor terminó por 'culpa' de la cantante

Univision Famosos
Actores de ‘Por ella soy Eva’ que ya murieron y siempre extrañaremos
2 mins

Actores de ‘Por ella soy Eva’ que ya murieron y siempre extrañaremos

Univision Famosos
Los hijos de Jaime Camil ya no son niñitos: se roban las miradas por lo grandes y guapos que están
1:17

Los hijos de Jaime Camil ya no son niñitos: se roban las miradas por lo grandes y guapos que están

Univision Famosos
"Fue duro": Jaime Camil comparte que sufrió violencia física de su padre
2 mins

"Fue duro": Jaime Camil comparte que sufrió violencia física de su padre

Univision Famosos
Jaime Camil sufre irreparable pérdida familiar: "Fuiste una segunda mamá"
2 mins

Jaime Camil sufre irreparable pérdida familiar: "Fuiste una segunda mamá"

Univision Famosos
Andrea Legarreta, Tekashi y hasta el "compadre" reaccionan al nacimiento del bebé de Eduin Caz
3 mins

Andrea Legarreta, Tekashi y hasta el "compadre" reaccionan al nacimiento del bebé de Eduin Caz

Univision Famosos
Los de Dayanara Torres no son los únicos: hijos de famosos que hablan inglés y español
4 mins

Los de Dayanara Torres no son los únicos: hijos de famosos que hablan inglés y español

Univision Famosos
Actores que hicieron un papel del sexo opuesto en novelas: sus caracterizaciones encantaron
3 mins

Actores que hicieron un papel del sexo opuesto en novelas: sus caracterizaciones encantaron

Univision Famosos
7 galanes de telenovela que abandonaron sus carreras: ¿a qué se dedican y cómo lucen ahora?
5 mins

7 galanes de telenovela que abandonaron sus carreras: ¿a qué se dedican y cómo lucen ahora?

Univision Famosos
Famosos que fueron a la pelea de ‘Canelo’ vs. Golovkin: compartieron sus fotos con el mexicano
2 mins

Famosos que fueron a la pelea de ‘Canelo’ vs. Golovkin: compartieron sus fotos con el mexicano

Univision Famosos

Luego de que él presumiera en sus redes sociales ese encuentro, los internautas se lanzaron en su contra con comentarios como, “el dinero no quita lo naco” y “lo hizo para hacerse notar un poco", de acuerdo con Milenio.

Jaime Camil sorprendido por el “hate” tras apoyar a Ángela Aguilar

Después de que se convirtiera en blanco de ataques, Jaime Camil confesó que lo sorprendió el “hate” que le llegó por demostrar su admiración por Ángela Aguilar y su familia.

“Sí dije: ‘¡Qué bárbaro, qué cosas! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! ¡Qué locura!’”, dijo en un ‘live’ de Instagram con el periodista Ricardo Casares.

Quien fuera el protagonista de telenovelas como ‘La fea más bella’, que puedes ver aquí por ViX, aseguró que “no estoy enterado” de la razón por la que la gente “está enojada” con la cantautora.

“No me quiero hacer el interesante ni el, ‘ay sí, vives en Estados Unidos y no ves’, no, no, no, es que de verdad, te juro que aquí no llegan los canales y no llegan los programas de escándalos y de chismes”, argumentó.

Reflexionando al respecto, ahora que ya sabe acerca de la polémica que protagonizan Ángela y Christian Nodal, Camil indicó:

“Pasar por un escándalo fuerte, cualquiera que sea, se requiere mucho temple, o sea, mucha valentina y mucho temple”.

PUBLICIDAD

Jaime Camil destaca el apoyo a Ángela Aguilar

Recordando el ‘show’ que brindaron Ángela, Pepe y Leonardo Aguilar, Jaime Camil señaló que, al menos en lo que presenció, no se notaría que hay quien esté disgustado con ellos.

“17 mil personas, todas aplaudiendo. O sea, si el escándalo está tan como dicen pues yo vi mucho apoyo, yo oí muchos aplausos”, afirmó.

Relacionados:
Jaime CamilÁngela AguilarPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD