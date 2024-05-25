Itatí Cantoral se casó con Santamarina cuando aún era novia de Cristian Castro: le rompió el corazón
La actriz recordó que Cristian Castro le propuso matrimonio en 1999, pero Eduardo Santamarina se le adelantó y se casó con él a pesar de que todavía era novia del cantante.
Itatí Cantoral confesó que estuvo a punto de casarse con Cristian Castro, pero Eduardo Santamarina se le adelantó.
La actriz recordó que tras terminar su noviazgo con el actor de telenovelas inició un romance con 'El Gallito Feliz', quien le pidió la mano a Roberto Cantoral, el padre de Itatí.
El noviazgo de Itatí Cantoral y Cristian Castro
Las estrellas se conocieron en 1999 cuando el hijo de Verónica Castro invitó a Itatí a ser la modelo del video 'Volver a Amar', sencillo del álbum 'Mi Vida Sin Tu Amor'.
" Había terminado mi relación con Eduardo Santamarina, que llevábamos dos años de novios y tenía como un mes de haber terminado con él (…) Mi mamá me dice 'te habló (Cristian Castro) porque quiere que salgas en un video y me pidió por favor que te va a hablar su casa disquera porque quiere que tú seas la modelo'", narró en entrevista con la periodista Pati Chapoy.
La actriz y su madre viajaron a Miami para la grabación del videoclip y fue ahí donde comenzó su fugaz historia de amor.
"El corazón me latía de no lo puedo creer, voy a conocer a Cristian Castro. Súper amable, súper caballeroso, nos invitaron a cenar, bueno, Verónica padrísima, hicimos el video y empezamos a tener un leve romance porque la verdad no pasaron muchas cosas porque fue todo muy rápido".
Tiempo después, 'El Gallito Feliz' le pidió la mano a don Roberto Cantoral.
"Cristian fue a ver a mi papá a la Sociedad de Compositores que fue cuando me propuso matrimonio, él ya había ido a decirle a mi papá que se quería casar conmigo y que quería que le compusiera una canción a su mamá".
Eduardo Santamarina se interpone entre Itatí y Cristian
Cantoral recordó que al poco tiempo, Eduardo Santamarina la buscó y le propuso matrimonio en plena grabaciones de telenovela.
"Yo estoy en Televisa haciendo una telenovela y estoy con Juan Ferrara haciendo la escena de amor (…) De pronto escucho por el apuntador la voz de Eduardo Santamarina que me decía 'Itatí ¿te quieres casar conmigo?' y Juan y todos así en el foro bravo, porque ya lo sabían".
El actor estaba consciente que la actriz tenía una relación con el cantante y le pidió que lo terminaran y se casaran ese mismo fin de semana, pues él temía que ella se arrepintiera.
Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se casaron el domingo 19 de septiembre de 1999 por el civil.
Itatí Cantoral le rompió el corazón a Cristian Castro
La boda se dio sin el conocimiento de Cristian Castro, quien se encontraba de gira. Sin embargo, él le habló y la actriz le dio la noticia.
"Me habla Cristian el lunes para decirme que me quería invitar…", pero Itatí lo interrumpió: " Ya me casé con Eduardo Santamarina, estoy muy enamorada de él y ya viene mi boda por la iglesia", noticia que lo sorprendió, pues todo se dio en un fin de semana.
Finalmente, el 22 de enero de 2000 Itatí Eduardo se casaron en una majestuosa ceremonia religiosa y al poco tiempo se convirtieron en padres de los mellizos Eduardo y Roberto, quienes ya tienen 23 años.