Ex de Itatí Cantoral no encontraba trabajó como actor y ahora es bartender: "Yo lloraba"

Video Itatí Cantoral casi llegó al altar con su primer novio: estos famosos intentaron conquistarla

En la recta final de su matrimonio con Eduardo Santamarina, Itatí Cantoral sostuvo un romance con Gabriel Porras, del cual habló públicamente en 2021 con Yordi Rosado.

“Ya estábamos mal… Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona, que se llama Gabriel Porras y no estaba yo divorciada. Ya no sé, ya estábamos mal”, comentó. .

El fugaz amorío entre la actriz y el galán de telenovelas, como ‘La reina del sur’ y ‘El señor de los cielos’, llegó a su fin y ambos siguieron con sus vidas.

Mientras Cantoral siguió triunfando en los melodramas, Porras comenzó a sufrir por las escasas ofertas de trabajo, hecho que lo llevó a alejarse de la actuación y trabajar en un bar.

El actor habló sobre la difícil situación que enfrentó por la falta de trabajo este 11 de marzo en el programa Desiguales.

“Creo que es lo más difícil cuando estás en tu casa esperando esa llamada famosa que estamos esperando los actores para el siguiente protagónico o lo siguiente que nos va a pasar y resulta que no llega, y pasa un año, y no llega y pasan 2 años y no llega, sigues haciendo castings y no sucede nada”, indicó.

Gabriel Porras, de hoy 56 años, detalló que las circunstancias no pintaban bien para él y que sabía que podía caer en depresión por la falta de oportunidades o buscar la forma de salir adelante.

El actor afirmó que no se dejó vencer y la necesidad de “pagar las facturas” lo llevaron a abrirse paso en otros ámbitos.

“Mi cuerpo y mi mente siguen vivas y tengo que pagar las facturas, los impuestos, todo lo que hay que pagar, entonces pues a tomar la decisión; qué hago, qué actividad podría realizar yo que soy actor que no me hiciera sentir mal y dije, 'bueno los actores siempre fuimos meseros y bartenders'. Me meto a estudiar un curso de bartending”, indicó.

El ex de Itatí Cantoral reveló que el shock más fuerte fue cuando tuvo que comenzar a trabajar en un bar.

Destacó que se dio cuenta del gran trabajo que hacen los meseros y los bartender, hecho que ahora aplaude.

“Cuando me tocó trabajar ‘ay Dios mío’, yo respeto a los meseros y los bartenders como ustedes no tienen ni idea, es un trabajo durísimo. Lo de menos es mezclar bebidas, hay que cargar toneladas de hielo para poder poner las bebidas, todo lo que ustedes ven en los restaurantes las botellas acomodadas bonitas todas esas botellas se acomodan y se guardan todos los días, todos los días se limpia todo”, indicó.

Gabriel Porras destacó que muchas veces mientras trabaja, fue reconocido por los clientes y en lugar de sentirse apenado, aplaudió que reconocieran su trabajo en el bar.

“Todo el tiempo (me reconocen)... Tengo que agradecer al pueblo cubano porque fueron muy generosos conmigo. Fueron muy amables con las propinas. De pronto yo salía de ahí con 200, 300 dólares de puras propinas”, sentenció.

Ex de Itatí Cantoral lloraba por su nuevo trabajo

El actor detalló que aunque tomó su nuevo trabajo como una experiencia, sí sufrió, pues a las semanas de ser bartender, “ya llorada”.

“A las 3 semanas yo lloraba, te lo juro, yo me sentaba en la banqueta y decía pero es que esto no… Me dolía el cuerpo, sentía que no era lo mío”, indicó.

Tres meses después de comenzar a trabajar en un bar, el ex de Itatí Cantoral decidió dejarlo y comenzar a buscar otra alternativa para pagar sus deudas.