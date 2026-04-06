Isabella Ladera Isabella Ladera y Hugo García revelan el sexo de su bebé con tiernas fotos: ¿es niña o niño? La ‘influencer’ y su pareja, Hugo García, compartieron la feliz noticia este 6 de abril. Ellos serán papás en conjunto por primera vez, pero la creadora de contenido ya tiene una hija, Mía Antonella.



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Video Isabella Ladera y su familia hacen ‘gender reveal’ en privado ¿tendrán niño o niña?

Isabella Ladera y su novio, Hugo García, revelaron el sexo del bebé que están esperando con una serie de tiernas fotografías.

La ‘influencer’ venezolana y el deportista peruano compartieron con sus admiradores la feliz noticia de que serán padres de un niño.

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“Se viene nuestro campeón mundial. Gracias a Dios”, escribieron en una publicación de Instagram, en la que añadieron emojis de carita llorando y corazones azules.

En las imágenes con las que acompañaron su ‘post’ se les puede ver sosteniendo un uniforme de corredor de carreras, así como un automóvil de juguete, un guante de beisbol y un bate.

Ellos aparecen en las postales acompañados de Mía Antonella, la primera hija de la creadora de contenido, quien se convertirá en hermana mayor.

En la sección de comentarios, los usuarios de la red social felicitaron a la pareja y les desearon que todo salga bien con el nene.

Isabella Ladera y Hugo García revelaron que esperan un niño. Imagen Isabella Ladera/Instagram

Isabella Ladera hizo importante llamado

Recientemente, Isabella Ladera se volvió viral debido a que solicitó públicamente a aquellos fanáticos que se la encuentren en la calle que no le tienten su ‘baby bump’ al fotografiarse con ella.

“Jamás te voy a negar una foto, pero si hay algo que quiero pedirte es que no me toques la barriga, por favor”, dijo ante la cámara en un tiktok.

“Lo que yo siento en ese momento creo que es muy cercano, para no ofender a nadie, a una violación. No me gusta, me da una sensación terrible”, explicó al respecto.

La modelo afirmó que está consciente de que las personas no tienen dicha acción “desde la maldad”, sino por amor, pero recalcó que no lo soporta y suplicó por respeto “en este momento tan íntimo”.

Así anunció Isabella Ladera su embarazo

Isabella Ladera destapó estar embarazada de Hugo García el pasado 13 de febrero, cuando subió a la plataforma digital una instantánea en la que sostiene el ultrasonido.

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“Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí”, declaró a la revista Hola!