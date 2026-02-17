Isabella Ladera Isabella Ladera responde a quien le dice que está "preocupada por su cambio físico" ante el embarazo Isabella Ladera recientemente reveló que está nuevamente embarazada y tras el anuncio, respondió algunas preguntas de sus seguidores y no se quedó callada.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Isabella Ladera compartió el 13 de febrero que está embarazada y ante el anuncio respondió algunas preguntas de sus seguidores, una de ellas fue sobre los cambios físicos que ha sufrido su cuerpo.

¿A Isabella Ladera le preocupa su figura?

PUBLICIDAD

En una dinámica de preguntas y respuestas, la 'influencer' eligió el cuestionamiento de alguien que la "notó un poco preocupada por tu cambio físico", pero Isabella no se quedó callada.

"No preocupada porque ya me conozco el camino y sé que esto es parte de este proceso hermoso", dijo, pues ya tiene una hija, Mía Antonella, de 5 años.

La empresaria compartió que con este embarazo ha sufrido "un cambio súper drástico emocional y físicamente tan fuerte que por más que me haya mentalizado a veces me trabajan algunas cosas".

Explicó que tarda mucho más tiempo en arreglarse, pues por los cambios físicos no le queda la ropa o "no se siente cómoda" y ventiló que antes era talla chica y ahora es extragrande. Sin embargo, dejó claro que "lo vive y lo goza".

Isabella Ladera se ejercita

El embarazo no ha sido impedimento para que la creadora de contenido continúe haciendo ejercicio, incluso, la ha ayudado a sobrellevar el embarazo.

"Igual estoy entrenando y haciendo mi reto, solo que ajá, lo hacía tapada, pero me ayuda mucho entrenar, me quita todos los males y me fortalece", finalizó en su respuesta al comentario.

Isabella Ladera responde si le preocupan los cambios físicos por el embarazo. Imagen Isabella Ladera/Instagram

Isabella Ladera espera a su segundo bebé

El 13 de febrero Isabella Ladera anunció que estaba nuevamente embarazada con una tierna publicación donde aparece junto a su pareja, el modelo peruano Hugo García, con quien tendrá su primer hijo en común, y juntos muestran el ultrasonido.

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestro", escribió la 'influencer' en la tierna publicación tomada en la playa.