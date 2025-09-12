Isabella Ladera “podría perder la custodia de su hija” tras filtración de video íntimo con Beéle

Video Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Isabella Ladera estaría en peligro de ser enfrentada por el padre de su niña, Isander Pérez, luego de que se filtrara un video íntimo suyo con su ex, Beéle.

De acuerdo con Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, el ‘influencer’ “estaría meditando la posibilidad de emprender acciones legales” contra la venezolana.

“Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija”, aseveró el periodista este 12 de septiembre mediante su canal de YouTube.

Según el comunicador, el creador de contenido pretendería “reclamar” la guarda de la pequeña de 5 años pues “considera que ella estaría creciendo en un ambiente poco sano, rodeada de los escándalos de su madre”.

Pérez presuntamente cree que las polémicas de Ladera ocasionarían “problemas” para Mía, su retoño, pues igualmente piensa que la celebridad es quien las “provoca”.

A decir de Martin, el boricua querría alejar a la menor del ambiente negativo y para ello buscaría obtener su tutela por la vía judicial.

Hasta el momento, Isander no se ha pronunciado para confirmar o desmentir si procederá ante la ley, como se señala.

¿Isabella Ladera publicó video íntimo con Beéle por venganza?

Después de que en un comunicado Isabella Ladera dio a entender que Beéle sería el responsable de la difusión de la grabación, ya que supuestamente sólo “estaba en manos” de ambos, él afirmó que no “participó en su divulgación”.

Hoy, Jordi Martin dijo que el cantante le “confirmó que él no había difundido” el clip, “precisamente porque salía muy mal parado”, y le adelantó que demandará a la que fuera su pareja.

El paparazzo incluso abordó las informaciones que le han llegado de que alegadamente la modelo sería quien propagó el material sensible.

“Isabel habría dicho a su entorno más cercano que quería joderle la vida, con esas mismas palabras, a Beéle y que iba a hacer todo lo posible por fastidiarlo”, contó.

Él puntualizó que, de haber sido ella, “ojo a las graves consecuencias penales que podría enfrentar en los Estados Unidos porque el delito es terrible”.

Isabella Ladera y el amor por Mía

En marzo, Isabella Ladera le cumplió a Mía el sueño de festejarle su cumpleaños con temática de la película ‘Moana’.