Isabella Ladera Isabella Ladera está embarazada: así comparte la feliz noticia y revela inesperado detalle La ‘influencer’ dio a conocer que tendrá a su primer hijo con el modelo Hugo García. Ella platicó detalles de su ‘dulce espera’, incluyendo cómo se siente.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Exhiben a Beéle y a la ‘influencer’ Isabella Ladera en video íntimo: ella lo acusa "devastada"

Isabella Ladera acaba de revelar que está embarazada de su pareja, el modelo peruano Hugo García, con quien tendrá su primer hijo en común.

La ‘influencer’ venezolana compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a su novio y sosteniendo en la mano un ultrasonido.

PUBLICIDAD

“Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, escribió la creadora de contenido para acompañar la tierna postal tomada en la playa.

En sus Historias de la red social, ella igualmente subió un video en el que el exparticipante de ‘reality shows’ le toca la pancita: “Se nos dio”.