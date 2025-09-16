Papá de la hija de Isabella Ladera reacciona tras filtración de video íntimo de ella con Beéle

Video Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Isander Pérez, expareja de Isabella Ladera y padre de su primogénita, Mía, se pronunció luego de la polémica que ocasionó la filtración de un video íntimo de ella con su antiguo novio, Beéle.

El ‘influencer’ compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que justamente aparece con la pequeña de cinco años, Mía.

“Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño, es lo peor que se le puede hacer”, escribió para acompañar el ‘post’.

Él detalló que la grabación que subió es de sus favoritas, por lo que quería compartirla con sus seguidores de la red social.

¿Ex de Isabella Ladera quiere quitarle la custodia de su hija?

El mensaje de Isander Pérez llega después de que el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, reportara que él presuntamente buscaría quitarle la tutela de Mía a la venezolana.

“Isabella Ladera podría perder la custodia de su hija”, aseguró el periodista el 12 de septiembre mediante su canal de YouTube.

El paparazzo explicó que, supuestamente, el creador de contenido pretendería “reclamar” la guarda de su retoño pues “considera que ella estaría creciendo en un ambiente poco sano, rodeada de los escándalos de su madre”.

El boricua alegadamente cree que las controversias ocasionarían “problemas” para la nena, ya que igualmente piensa que la modelo es quien las “provoca”.

De acuerdo con Martin, Pérez querría alejar a la menor del ambiente negativo y, para eso, optaría por conseguir que la ley le ceda su cuidado.

En un comunicado, Ladera reprobó la violación de su privacidad y aseguró que sólo ella y Beéle tenían en su posesión la filmación.

Beéle asegura que es “inmune”

Por su parte, el equipo legal de Beéle sentenció que él “no participó en la divulgación” del material sensible y adelantó que procederán legalmente contra quien resulte responsable.

Posteriormente, en una conversación con su colega Westcol transmitida por ‘live’, el colombiano declaró que, pese a los señalamientos, “después de la primera inyección de la funa, uno es inmune”.