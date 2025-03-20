Isabel Pantoja es dada de alta tras ser hospitalizada de emergencia: esto se sabe sobre su salud

Video Hija de Isabel Pantoja rompe relación con su madre porque nunca le dio su lugar por ser adoptada

Isabel Pantoja fue ingresada de urgencia en un hospital de Madrid a principios de esta semana, debido a alteraciones detectadas en sus análisis médicos.

Según el periodista Antonio Rossi, los médicos decidieron hospitalizar a la cantante, de 68 años, tras observar resultados preocupantes en sus estudios.

"Ha decidido terminar de hacer pruebas para descartar todo", dijo Cristina Tárrega, amiga cercana de Pantoja a La Razón sobre la salud de la artista.

La tarde de este 20 de marzo los médicos dieron de alta a la cantante española y continuará su convalecencia en su hogar.

"Esa prueba ha sido determinante porque se valoraba que se quedara ingresada todo el fin de semana. Seguirá tratamiento desde casa, lo cual para Isabel también es más ameno", informó Leticia Requejo en el show 'TardeAR'.

Los detalles del padecimiento que llevó al hospital a Isabel Pantoja continúan en completo hermetismo.

Los problemas de salud de Isabel Pantoja

La cantante ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años, que han afectado su carrera artística.

En abril de 2024, Isabel Pantoja fue ingresada en un hospital de Tenerife debido a una tromboflebitis. Este problema de salud la obligó a cancelar varios conciertos de su gira '50 Aniversario' en junio y a descansar por prescripción médica.

En julio de 2024, la cantante volvió a ser ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, aunque los detalles específicos de su condición no fueron revelados. En octubre del mismo año, se informó que su situación de salud era preocupante, lo que llevó a su traslado a Madrid para recibir tratamiento especializado.