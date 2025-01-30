Anabel Pantoja y su pareja son investigados por presunto maltrato infantil a su bebé de 2 meses

Video Hija de Isabel Pantoja rompe relación con su madre porque nunca le dio su lugar por ser adoptada

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por las autoridades españolas por un posible delito de maltrato infantil en contra de su bebé, Alma, quien estuvo hospitalizada en días pasados.

Bebé de Anabel Pantoja presentó “lesiones”: autoridades

Este 30 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó la noticia de la indagación a la ‘influencer’ mediante un comunicado, difundido por ¡Hola! España.

“Ante la difusión de distintas informaciones extraoficiales referidas al estado de una bebé que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde entre el 11 y el 27 de enero, y las posibles consecuencias judiciales de ese estado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirma la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a los progenitores, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil”, explicaron.

En el escrito se puntualiza que “la intervención de la Justicia está motivada por la remisión del centro médico al juzgado de guardia” de un reporte “de lesiones sobre el estado de la menor, fechado el 17 de enero”.

“El contenido de este informe fue ratificado por un peritaje médico forense. La investigación tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a esta y considerando únicamente su interés superior”, señalan.

Además, se especifica que la pareja presentó su “declaración el pasado lunes 27 enero ante la autoridad judicial, en calidad de investigados y con asistencia” de abogados.

“En ningún momento fueron detenidos”, aclararon, “tras tomarles la declaración, la autoridad judicial acordó inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, donde supuestamente habría sucedido el episodio”.

La averiguación “continúa su curso” y en “el Juzgado de la capital grancanaria no se acordó ninguna medida cautelar, ni referencia a la situación personal de los investigados ni acerca de la tutela de la bebé”.

Hasta el momento, Anabel y David no han reaccionado públicamente al hecho de que están siendo investigados.

Lo que se sabe de la hospitalización de la bebé de Anabel Pantoja

El pasado 13 de enero, el mismo medio dio a conocer que la primogénita de Anabel Pantoja con David Rodríguez, quien nació el 23 de noviembre de 2024, estaba internada desde el jueves 9 en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

Por su parte, una de las reporteras de ‘TardeAR’, quien estaba a las puertas de la clínica, aseveró que la pequeña se encontraba “estable dentro de la gravedad”.

Ni de forma inmediata ni posterior se especificó si la niña padecía alguna enfermedad o condición por la que tuviera que haber sido ingresada para recibir atención médica.

Fue una semana después que Pantoja se pronunció al respecto con un ‘post’ de Instagram: “Hace 11 días se paró mi vida. Pero aquí seguimos, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso. Alma está bien, gracias a Dios”.

Este 27 de enero, tras su hermetismo, ella compartió que su retoño había sido dada de alta: “Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña”.

“Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los tres”, apuntó en su misiva, la cual acompañó con una tierna fotografía.