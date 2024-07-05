Isabel Pantoja

Isabel Pantoja es dada de alta tras ser hospitalizada de emergencia: "Es algo más serio de lo que parece"

La reconocida cantante española estuvo internada varias horas por problemas de salud que ha estado "arrastrando" desde hace meses, lo cual pone en peligro la gira para celebrar sus 50 años de carrera artística.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Juan Gabriel le propuso matrimonio a Isabel Pantoja, pero ella lo rechazó

Isabel Pantoja fue hospitalizada de emergencia la madrugada de este 5 de julio en Córdoba, España. De acuerdo con reportes, la cantante de 67 años ha estado "arrastrando" algunos problemas de salud desde hace meses.

Según información del programa 'Así es la vida' Isabel ingresó al Hospital Universitario Reina Sofía a las 5 de la mañana y llegó acompañada de su hermano Agustín Pantoja.

"Es algo más serio de lo que parece", reportó Antonio Montero, presentador del show.

La cantante española está en medio de la gira para celebrar 50 años de trayectoria musical, sin embargo, debido a su estado de salud ha cancelado varias fechas por recomendación médica pues padece "una complicada enfermedad inflamatoria", explica el portal Lecturas.

¿Cuál es el estado de salud de Isabel Pantoja?

Según los reportes, Pantoja ha mostrado una mejoría.

"Los médicos han valorado si debía ser intervenida quirúrgicamente y finalmente han decidido que no. Hace un rato que ha sido dada de alta y se encuentra en Cantora. Fuentes cercanas a la cantante nos ha contado que en unas semanas tiene programada una operación, lo que puede peligrar sus conciertos de agosto", informó Antonio Montero en 'Así es la vida'.

Isabel Pantoja tenía contemplada extender su gira al continente americano, sin embargo, sus problemas de salud podrían impedirlo.

Las alarmas sobre la salud de Isabel Pantoja se encendieron el 24 de abril cuando canceló el primer concierto en Tenerife por una "tromboflebitis, una inflamación que provoca la formación de un coágulo en la sangre y que supone el bloqueo de una o más venas", explica Lecturas.

Después de un mes de reposo retomó sus actividades: "Nos complace enormemente informar que Doña Isabel Pantoja se ha recuperado completamente y ha recibido el alta médica de su leve indisposición. Estamos felices de anunciar que cumplirá con normalidad sus compromisos profesionales y artísticos", informaba el comunicado de prensa.

