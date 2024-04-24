Isabel Pantoja enfrenta problemas de salud a sus 67 años: esto se sabe de su estado

Video Juan Gabriel le propuso matrimonio a Isabel Pantoja, pero ella lo rechazó

Isabel Pantoja enfrenta actualmente una complicación en su bienestar, a sus 67 años, por lo que estaría en revisiones médicas.

Por medio de un comunicado oficial se dio a conocer que el concierto que ella ofrecería este 30 de abril en el Recinto Ferial de Tenerife, en España, se reprogramó “debido a razones de salud de la artista”,

PUBLICIDAD

“La decisión de aplazar no se ha tomado a la ligera y se realiza siguiendo estrictas indicaciones médicas”, se puntualiza en el escrito, difundido en la cuenta de Instagram de la estrella este 24 de abril.

Isabel Pantoja pospone concierto por "razones de salud". Imagen Isabel Pantoja/Instagram

En días pasados, Pantoja se presentó con gran éxito en el WiZink Center de Madrid, como parte de su ‘Gira 50 Aniversario’, con la cual conmemora medio siglo de trayectoria artística.

Isabel Pantoja estaría “haciéndose pruebas” médicas

Aunque oficialmente no se reveló qué afección ha impactado a Isabel Pantoja, la revista Semana informó que ella se estaría sometiendo a chequeos para descubrirlo.

“La cantante haya pasado todo el día de hoy en Córdoba haciéndose pruebas y reunida con médicos. Nada se sabe sobre su diagnóstico ni si se está sometiendo a tratamiento”, explican.

Según el medio, la intérprete de ‘Así fue’ “lleva meses de idas y venidas al hospital para someterse a diferentes exámenes que, en un principio, se relacionaban con su puesta a punto” para su ‘tour’.

Isabel Pantoja estaría "reunida con médicos". Imagen Isabel Pantoja/Instagram y Mezcalent



Entre tanto, el periodista Luis Pliego, director de Lecturas, afirmó que Pantoja “no está ingresada” en alguna clínica local.

“Lo que le pasaría no sería nada grave. Me dicen que Isabel, a pesar de aplazar a septiembre, no está preocupada. No es nada relacionado con la voz que es lo que muchos pensábamos”, expuso.

“Le han pedido unos días de reposo y eso es lo que ha provocado que aplazaran el concierto”, detalló al respecto de lo ocurrido.

Isabel Pantoja terminó en urgencias

De acuerdo con la revista, a finales del mes pasado Isabel Pantoja “se vio obligada” a acudir “a urgencias a causa de una dolencia”.

PUBLICIDAD

“Tras pasar aproximadamente dos horas en el centro médico, la tonadillera salió por su propio pie del servicio de urgencias y regresó a sus quehaceres en la ciudad de Córdoba”, reportaron.

El programa ‘Vamos a ver’ expuso que la celebridad habría comenzado a sentirse mal el viernes 22, pero hasta horas después, el sábado por la mañana, decidió acudir al hospital.