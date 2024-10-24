Isa Pantoja acusa que su mamá no la quiere igual que a su hermano por ser adoptada: "Ni a un perro"

Video Hija de Isabel Pantoja rompe relación con su madre porque nunca le dio su lugar por ser adoptada

Isa Pantoja habló de su complicada relación con su mamá, Isabel Pantoja, quien considera no la ha querido igual que a su hermano, Kiko, porque es adoptada.

La presentadora de televisión compartió que, luego de no tener contacto con la veterana cantante por meses, ha decidido dar por finalizado su vínculo.

“Es como si hubiera perdido a una madre por segunda vez. Me adoptó y como quien abandona… es que ni a un perro”, dijo el pasado viernes 18 de octubre, según retoma el portal español Diario de Cadiz.

A su decir, Isabel ha perdonado a Kiko luego de duras declaraciones que ha realizado; sin embargo, no ha sido capaz de hacer lo mismo con ella, expone el medio.

“¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí?”, cuestionó Isa retóricamente con un semblante triste.

Isa Pantoja se sincera sobre el trato de su mamá y familia

En una extensa entrevista como invitada del programa español ‘¡De Viernes!’, la noche del mismo día, Isa Pantoja confesó que llegó a su punto límite con Isabel Pantoja.

Lo anterior se debe a que la famosa interprete no la visitó o llamó en el hospital tras su reciente operación de urgencia por apendicitis.

Haciendo un repaso de su infancia, la conductora, a quien ‘La Pantoja’ acogió legalmente en 1996 cuando tenía cinco meses en Perú, detalló que existieron diferencias entre ella y su hermano Kiko por no ser hija biológica.

“Creo, sinceramente, que la familia de mi madre no estaba preparada para una adopción. Quizá ella sí era la más preparada, pero no ha sabido gestionarlo”, afirmó.

Recordó que su abuela, Doña Ana, nunca la aceptó completamente y cómo desde niña vivió enfrentamientos constantes con su tío, Agustín Pantoja.

‘Chabelita’, como la nombran de cariño, inclusive reveló que a sus 10 años, estuvo nueve meses sin hablar con su madre tras una discusión con él.

“Mi hija voló, dice, a los 18 años. Pero no fue así: a los 18 salió por la puerta, pero ella se fue antes. Mucho antes... Y eso lo he sufrido yo”, explicó.

Isa Pantoja afirma que su mamá no la defendió

En esta oportunidad, Isa Pantoja desveló que su madre no la habría defendido, como debía, ante los tratos negativos de Kiko y otros parientes.

“Mi propio hermano me ha dicho descalificativos, yo también he escuchado muchas cosas y no soy tonta”, manifestó.

“Sé que un adulto es el que le tiene que dar lugar a un niño y ella tendría que haber dicho ‘ella es mi hija y se le debe tratar igual que a mi hijo y el que no la quiera, que se vaya’. Y yo, de más mayor, normalicé muchas cosas, como no dirigirme la palabra con ella”, contó.

Pese a lo que atravesó, la comunicadora aseguró que “nunca voy a decir que es mala madre, porque me ha dado mucho, pero me han faltado cosas sentimentales. Materialmente lo he tenido todo, pero me ha faltado complicidad y acercamiento”.

Acerca de su distanciamiento, reflexionó: “Es como 'si te he visto no me acuerdo'. Es un 'te traje y ahora no quiero saber nada de ti'. No sé cómo ella vive así”.

“Creo que mi madre me quiere, a su manera. Pero es como si no existiese. No me ha dado una razón, no me ha hecho sentir culpable, ni me ha hecho sentir pena. Es, directamente, cero contacto”, expuso.

Hasta el momento, Isabel no se ha pronunciado acerca de las declaraciones de Isa, no obstante, el periodista Antonio Rossi relató a la emisión ‘Vamos a ver’ que la artista no habría visto la entrevista.