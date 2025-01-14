Bebé de Anabel Pantoja hospitalizada a un mes de su nacimiento: estaría grave

Video Hija de Isabel Pantoja rompe relación con su madre porque nunca le dio su lugar por ser adoptada

Anabel Pantoja y David Rodríguez atraviesan por tiempos difíciles debido al problema de salud que atraviesa su bebé, Alma, a poco más de un mes de su alumbramiento.

De acuerdo con ¡Hola! España, la pequeña, quien nació el pasado 23 de noviembre, se encuentra internada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde el 9 de enero.

Aunque Merchi, mamá de la ‘influencer’, ha sido captada a las afueras de la clínica, ni ella ni la pareja han realizado un comunicado, por lo que oficialmente se desconoce qué le sucede a la criatura.

Por su parte, Raquel Bollo, amiga de sevillana, declaró según la revista: “Mucha fuerza, cariño y apoyo de los que les queremos. Son unos momentos delicados”.

Alma, bebé de Anabel Pantoja y David Rodríguez, se encuentra hospitalizada. Imagen Anabel Pantoja/Instagram

¿Qué se sabe de la salud de la bebé de Anabel Pantoja?

En medio del hermetismo de Anabel Pantoja y David Rodríguez, desde este 13 de enero han surgido reportes del presunto estado de su primogénita.

Antonio Rossi, del programa ‘Vamos a ver’, relató que presuntamente todo comenzó el pasado 8 de enero, pero que la presentadora le habría avisado de ello a su tía, Isabel Pantoja, al día siguiente, y al resto de sus seres queridos, hasta el viernes.

“Ha sido algo repentino. Lo que le ocurrió el miércoles no tiene nada que ver con su situación de ahora, que no ha avanzado ni para bien ni para mal”, dijo, expone Semana.

Kike Calleja, del mismo ‘show’, afirmó que “las próximas 48 horas” serían importantes “dentro de las decisiones que se están tomando porque, a pesar de que la evolución está siendo lenta, no se pierde la esperanza de que salga todo bien”.

Entre tanto, una de las reporteras de ‘TardeAR’, quien estaba a las puertas del hospital, aseveró que la niña “está estable dentro de la gravedad”.

Médicos habrían pedido a Anabel Pantoja y David Rodríguez mantener “la esperanza”



En la emisión televisiva se reveló que presuntamente la tarde de ayer, Anabel Pantoja y David Rodríguez se reunieron con los doctores a cargo de Alma.

“Les piden que mantengan la calma y no pierdan el optimismo. Ella continúa en el mismo punto”, explicaron ante la cámara, cita Semana.

Este 14 de enero, el portal comparte que supuestamente el dúo conversó “esta mañana” con los expertos para “conocer los cambios que se han producido en las últimas horas”.

“‘Mantened la esperanza’, estas han sido las palabras que han recibido por parte de los especialistas”, detalla el sitio web.

Antonio Rossi pormenorizó que Isabel Pantoja se encuentra desde el sábado en la isla y que su intención sería seguir ahí hasta que haga falta.

“No quiere ser protagonista de absolutamente nada. Es verdad que está apoyando a su sobrina en todo, pero no quiere aparecer ni que se focalice todo en ella”, señaló.